Медведев распределил обязанности между своими заместителями

Премьер-министр РФ Дмитрий Медведев утвердил распределение обязанностей между своими заместителями в правительстве нового созыва. Глава правительства подписал документ на эту тему.

Напомним, что президент России Владимир Путин подписал указы о назначении новых вице-премьеров и министров 18 мая. Глава кабмина, как и обещал на его первом заседании, оперативно принял решение о распределении полномочий. Практически за каждым вице-премьером будут закреплены не просто направления работы, но и выполнение конкретных национальных проектов. "Это сделано для того, чтобы была персональная ответственность и был четкий, практически ежедневный контроль за выполнением этих поручений", - отметила пресс-секретарь премьер-министра Наталья Тимакова. Она напомнила, что главной задачей, которая была поставлена президентом РФ перед новым правительством, является достижение показателей, изложенных в майском указе.

"Соответственно, главной задачей вице-премьеров в новом правительстве будет работа по достижению этих принципиально новых целей", - подчеркнула пресс-секретарь главы кабмина.

Первый вице-премьер, министр финансов Антон Силуанов будет отвечать за весь комплекс вопросов финансово-экономической политики. В том числе он будет курировать национальный проект по развитию малого и среднего бизнеса, нацпрограммы в сферах развития международной кооперации и экспорта, повышения производительности труда и поддержки занятости. К полномочиям Силуанова, согласно документу, добавляются государственное регулирование производства и оборота этилового спирта, алкогольной и спиртосодержащей продукции.

Другой зампред в правительстве Дмитрий Козак будет курировать промышленность и топливно-энергетический комплекс, техническое регулирование и технологический надзор. Вице-премьер Ольга Голодец возьмет вопросы культуры, спорта и туризма. А вице-премьер Виталий Мутко займется жильем и городской средой, строительством и ЖКХ, жилищной политикой, развитием регионов. Кроме того, он будет курировать "национальную политику и национальные отношения в целом".

Еще один вице-премьер, полпред президента в Дальневосточном федеральном округе Юрий Трутнев в новом правительстве продолжит заниматься социально-экономическим развитием важного региона. Кроме того, в его полномочия войдет новая задача - развитие российской Арктики (в прошлом составе кабмина этой темой в числе прочего заведовал Дмитрий Рогозин).

Новые зампреды правительства тоже получили полномочия. Экс-глава Счетной палаты, вице-премьер Татьяна Голикова будет курировать национальные программы по демографии, здравоохранению, образованию и науке. В ее ведении будут все социальные вопросы - от доходов людей до трудовых отношений. Сюда относится пенсионное обеспечение, оборот лекарств, молодежная политика, говорится в документе. Кроме того, Голикова займется контролем и надзором - в том числе в сфере образования и науки, в области защиты прав потребителей. Кстати, это из серии новшеств: ранее вице-премьеры не курировали вопросы надзора.

Зампреду правительства Юрию Борисову глава кабмина поручил курировать оборонно-промышленный комплекс.

Вице-премьер Максим Акимов возьмется за цифровизацию госуправления и проследит за выполнением нацпрограммы "Цифровая экономика". Кроме того, будет отвечать за вопросы транспорта (нацпроект по автодорогам - тоже за Акимовым), связи, инноваций. От Игоря Шувалова ему, кроме того, перешли вопросы, связанные с недвижимостью и интеллектуальной собственностью.

Еще один новый вице-премьер Алексей Гордеев вернется к ответственности за сельское хозяйство, возьмется также рыболовство и лесное хозяйство. Его направлениями в кабмине также станут природопользование, охрана окружающей среды и экологический надзор (раньше за это отвечал Александр Хлопонин). Кроме того, за Гордеевым закреплена работа по выполнению национального проекта в сфере экологии.

Вице-премьер - руководитель аппарата правительства Константин Чуйченко будет отвечать за планирование работы правительства. За ним закреплены также контроль за исполнением решений кабмина, за эффективностью работы федеральных органов исполнительной власти. Среди его вопросов -организация законопроектной деятельности, вопросы деятельности органов юстиции и правоохранительных органов, взаимодействие с органами судебной власти и прокуратуры.