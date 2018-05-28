Меган Маркл изучит семнадцать правил королевского этикета

Свадьба британского принца Гарри с бывшей голливудской актрисой Меган Маркл стала одной из главных мировых новостей. Люди охотно рассуждают о красавице, вытянувшей "счастливый билет". Однако стать членом королевской семьи - непростая и ответственная задача, отмечают эксперты. Прежде всего, речь идет о строгом следовании королевскому этикету, сообщает портал E! News.

Меган, которая получила титул герцогини Сассекской, теперь узнала, что больше не может делать так называемые "селфи". Кроме этого, нужно всегда дружелюбно смотреть на окружающих и подбодрять их общаться с представителем королевского двора.

Теперь новоиспеченная герцогиня не может также давать автографы, которые ранее, будучи актрисой, подписывала десятками. Следует привыкать и к тому, что у Меган не будет больше личной странички в социальной сети. О новостях в семье уполномочен сообщать Кенсингтонский дворец.

Этикет запрещает Меган Маркл иметь темные ногти. Это она, судя по всему, уже усвоила, продемонстрировав на свадьбе публике ухоженные руки с перламутровым лаком. Помимо этого, нужно еще учиться правильно входить в комнату в королевской семье. Так, по протоколу, первой это делает королева Елизавета, затем принц Филипп, принц Чарльз, после него Камилла, принц Уильям, его супруга Кейт, принц Гарри, а затем уже Меган.

Герцогиня Сассекская должна твердо усвоить, что ужин с ее Величеством начинается вечером в 20:30 и длится до 22:00. Известно, что она строго соблюдает это правило. Причем Меган должна сидеть на положенном ей месте возле принца Гарри. Все начинают кушать лишь после Елизаветы II. Ну и напоследок: молодожены Гарри и Меган остаются в гостях до тех пор, пока королева не отправится отдыхать. Лишь после этого они могут отбыть домой.