МИД РФ назвал число попавших под санкции россиян

В общей сложности под американскими санкциями находятся 245 российских граждан и 439 юридических лиц, сообщил директор департамента Северной Америки МИД РФ Георгий Борисенко.

По словам дипломата, с 2011 года после отказа администрации Барака Обамы от перезагрузки в двусторонних отношениях и принятия мер сдерживания в отношении России США вводили санкции против РФ 52 раза. "Всего под американскими санкциями находятся 245 российских граждан и 439 российских юридических лиц", - уточнил Борисенко.

"МИД, конечно же, поддерживает закон о контрсанкциях, который сейчас принимается. В том наполнении, в котором он сейчас существует, в редакции, принятой Государственной Думой, мы считаем его оптимальным", - комментирует Георгий Борисенко.

Между тем международный комитет Совета Федерации на заседании в понедельник поддержал закон о контрсанкциях. Сенаторы планируют рассмотреть документ на пленарном заседании палаты 30 мая. Ранее Госдума приняла закон "О мерах воздействия (противодействия) на недружественные действия США и иных иностранных государств".

