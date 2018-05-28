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28.05.2018 20:33
Рубрика: Экономика

Прошли по одному

Минтранс предложил объединить проездные на электричку и метро
Текст: Татьяна Шадрина
Российская газета - Федеральный выпуск №7577 (114)
Минтранс подготовил проект приказа, который позволит внутри города не покупать электронный билет на электричку, а оплатить поездку проездным на метро.
Фото: Сергей Михеев/РГ Контролеры в пригородных поездах будут проверять билеты в метро. Фото: Сергей Михеев/РГ
Контролеры в пригородных поездах будут проверять билеты в метро. Фото: Сергей Михеев/РГ

Это позволит не покупать билет в пригородной кассе, сэкономить время при пересадке с одного вида транспорта на другой. Система будет работать по тому же принципу, что и пересадка со станции метро на Московское центральное кольцо (МЦК), где ходят электрички, правда не пригородные, а внутригородские. Для того чтобы система могла работать, также был издан специальный приказ минтранса.

Московское метро дошло до Рассказовки

Новый проект поправок в приказ о форме электронных проездных документов предполагает, что "единые" электронные билеты будут работать при пересадке пассажиров на диаметральные маршруты электричек на тех станциях пригородного сообщения, где есть валидаторы по аналогии с метро.

Проект диаметральных маршрутов сейчас активно готовится властями Москвы совместно с РЖД. Он позволит разгрузить метро и сделать поездку в рамках Московского транспортного узла более комфортной.

Жители городов, где есть метро, смогут не покупать билеты на электричку

Уже объявлено, что в ближайшие пару лет будут построены новые магистральные пути по Белорусскому, Ярославскому, Горьковскому и Курскому направлениям, которые позволят связать транспортные системы двух регионов.

Пригородные электрички будут ремонтировать и убирать быстрее

Спрос на городские электрички очень высок. За первые три месяца этого года по МЦК было перевезено 28,6 миллиона пассажиров, что на 23,3 процента больше, чем за аналогичный период прошлого года, подсчитали в РЖД. Всего, с начала запуска МЦК, им воспользовались более 166 миллионов пассажиров. Объемы перевозок на диаметральных направлениях также прогнозируются довольно внушительными - более 600 миллионов человек в год. Аналогичные проекты, где нужен единый билет на метро и электричку, могут быть реализованы в Санкт-Петербурге, Казани, Новосибирске и в других городах, где есть электрички, считает Директор центра Исследований транспортных проблем мегаполисов Института экономики транспорта НИУ "Высшая школа экономики" Константин Трофименко. Учитывая это, необходимо унифицировать систему единого билета для транспорта в мегаполисах, считает глава Союза пассажиров Кирилл Янков.

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