МО РФ опровергло информацию о перехвате израильских истребителей

Российские бомбардировщики Су-34 не перехватывали в небе над Ливаном F-16, принадлежащие Вооруженным силам Израиля, заявили Минобороны РФ​​​.

Там назвали информацию, распространенную израильскими СМИ, "дилетантской глупостью".

В МО РФ подчеркнули, что Су-34 не выполняют задач в воздушном пространстве Ливана.

Ранее в США заявляли, что два Ту-95 были перехвачены американскими истребителями F-22 в международном воздушном пространстве у побережья штата Аляска. Официальный представитель МО РФ Игорь Конашенков, в свою очередь, рассказал о том, что Ту-95 сопровождали два истребителя на отдельном участке маршрута, не подходя ближе 100 метров. В то же время в ходе 17-часового полета экипажи Ту-95МС и Ту-142 отработали дозаправку топливом в воздухе.