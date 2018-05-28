Модернизированный Т-72КАЕ представили в Казахстане

Казахстанские вооруженные силы обладают внушительным парком танков Т-72. Наряду с современными в войсках до сих пор применяются устаревшие машины модификации "А". Промышленность республики неоднократно предпринимала попытки модернизировать эту технику, привлекая в качестве партнеров зарубежные компании, в частности из Израиля и Турции.

T-72KAE MBT upgrade package solution for #Kazakhstan Armed Forces by Semey Engineering and Kazakhstan Aselsan Engineering(KAE) in #KADEX2018.



Kazakistan Aselsan Engineering ve Semey Engineering şirketlerinin ortaklaşa geliştirdiği, T-72KAE MBT modernizasyonu. pic.twitter.com/Vh7LWeAw6Q — Cemal Acar (@Acemal71) 24 мая 2018 г.

Практически на каждой выставке KADEX были представлены новые версии обновленных "семьдесят вторых". Не обошлось без них и на форуме 2018 года. В этот раз специалисты и гости могли увидеть T-72KAE - плод совместных усилий "Семей инжиниринг" и "Казахстан Аселсан инжиниринг".

Разработчики старались подтянуть характеристики средств связи, защищенности и возможности системы управления огнем. Так, на танке был установлен прицел с тепловизионным каналом, позволяющий ночью обнаруживать цели на дистанции до 3500 метров. Точностные характеристики вооружения повысились за счет применения современного баллистического вычислителя и автомата сопровождения цели. Боевая машина получила дистанционно управляемый модуль с пулеметом калибра 12,7 мм.

Механик-водитель танка вместо устаревших инфракрасных приборов "вооружился" тепловизионной камерой, которая позволит выполнять поставленные задачи не только ночью, но и в условиях сильной запыленности.

На T-72KAE смонтирована новая цифровая УКВ-радиостанция мощностью приемопередатчика - 50 ВТ с диапазоном частот 30-512 МГц.

Основная броня усилена динамической защитой и противокумулятивными экранами, прикрывающими бортовые проекции.

В ближайшее время ожидается начало войсковых испытаний в одном из сухопутных подразделений Казахстанской армии.