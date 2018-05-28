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28.05.2018,  
10:38
Текст: Алексей Брусилов

Модернизированный Т-72КАЕ представили в Казахстане

Казахстанские вооруженные силы обладают внушительным парком танков Т-72. Наряду с современными в войсках до сих пор применяются устаревшие машины модификации "А". Промышленность республики неоднократно предпринимала попытки модернизировать эту технику, привлекая в качестве партнеров зарубежные компании, в частности из Израиля и Турции.

Практически на каждой выставке KADEX были представлены новые версии обновленных "семьдесят вторых". Не обошлось без них и на форуме 2018 года. В этот раз специалисты и гости могли увидеть T-72KAE - плод совместных усилий "Семей инжиниринг" и "Казахстан Аселсан инжиниринг".

Фото: Илья Питалев/РИА Новости
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Разработчики старались подтянуть характеристики средств связи, защищенности и возможности системы управления огнем. Так, на танке был установлен прицел с тепловизионным каналом, позволяющий ночью обнаруживать цели на дистанции до 3500 метров. Точностные характеристики вооружения повысились за счет применения современного баллистического вычислителя и автомата сопровождения цели. Боевая машина получила дистанционно управляемый модуль с пулеметом калибра 12,7 мм.

Механик-водитель танка вместо устаревших инфракрасных приборов "вооружился" тепловизионной камерой, которая позволит выполнять поставленные задачи не только ночью, но и в условиях сильной запыленности.

На T-72KAE смонтирована новая цифровая УКВ-радиостанция мощностью приемопередатчика - 50 ВТ с диапазоном частот 30-512 МГц.

Основная броня усилена динамической защитой и противокумулятивными экранами, прикрывающими бортовые проекции.

В ближайшее время ожидается начало войсковых испытаний в одном из сухопутных подразделений Казахстанской армии.

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