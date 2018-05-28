Можно ли было предотвратить нападение на картину Репина

Сегодня всех интересовало, почему это преступление стало возможным, можно ли было его предотвратить и что нужно сделать, чтобы подобные варварские сюжеты не повторялись в будущем. Собственно, именно для того, чтобы предостеречь "потенциальных Геростатов", как выразился Владимир Аристархов, заместитель министерства культуры, и нужно, чтобы наказание виновного за преступление было максимально жестким. По крайней мере, и Минкульт, и Третьяковская галерея выступают за это. Статья 243 УК РФ предусматривает, в частности, либо штраф до трех миллионов рублей, либо принудительные работы до трех лет, либо лишение свободы на этот же срок. Третьяковская галерея готова выступить с предложением, чтобы законодатели рассмотрели возможность доработки этой статьи - в сторону ужесточения наказания.

С другой стороны, возник вопрос, почему картина Репина не была защищена стеклом с антивандальным покрытием. Отвечая на этот вопрос, директор Третьяковской галереи Зельфира Трегулова упомянула об опыте галереи Уффици, где ряд работ защищен пуленепробиваемым стеклом с антибликовым покрытием. Толщина этого стекла, которое производится только в Японии, достигает восьми мм, и, если речь идет о больших полотнах, то рама его просто не удержит. Иными словами, такая технология защиты картины требует создать нишу, внутрь которой помещается картина. Ниша закрывается пуленепробиваемым стеклом, защищая картину, но она же отделяет картину от зрителей. Неслучайно директора флорентийской галереи Уффици критиковали жестко именно за ограничение доступа посетителей к произведениям искусства. Стоимость такого стекла - тысячи евро за квадратный метр. Опыт его использования в Европе пока довольно ограничен.

Другая проблема, которую высветило нападение, разумеется, проблема охраны. В 2015 году в целях "оптимизации" расходов во многих музеях на постах охраны Росгвардия (которая имеет право применять оружие) была заменена ЧОП. Третьяковская галерея как особо ценный объект культурного наследия охраняется по-прежнему Росгвардией. Но количество постов уменьшилось. По оценке Владимира Аристархова, в музеях недостает около тысячи постов Росгвардии. И Владимир Аристархов, и Зельфира Трегулова подчеркнули, что последние три года они не раз поднимали вопрос по поводу возвращения охраны. И в этом их поддержал Союз музеев России, который тему безопасности в музеях и охраны наследия намерен обсудить на ближайшем фестивале "Интермузей".

Но и усиление охраны, и "облачение" картин антивандальными стеклами демонстрируют оборотную сторону вопроса. Дело даже не в том, что, как заметила Зельфира Трегулова, "не поставишь же каждую из значимых картин в нишу, закрытую бронированным антибликовым и антивандальным стеклом, стоящим десятки тысяч евро за квадратный метр". Музеи созданы для того, чтобы открыть искусство для публики. Выстраивание "стены", максимальной дистанции между зрителем и произведением обесценивает во многом саму идею искусства, открытого людям. "Искусство - вместо того, чтобы быть для людей, начинает от них прятаться, - заметила Зельфира Трегулова.- Мне кажется, в этой связи главная наша задача сегодня - чтобы общество поняло, что преступление, с которым мы столкнулись, - звоночек страшного процесса, который может быть запущен. И если это случится, каждый из нас окажется абсолютно бессильным. Общество должно быть единодушным в осуждении этого преступления. Это как терроризм. В принципе эти явления очень схожи".

Можно ли было предотвратить это преступление? Смотрительницы говорят, что преступник вел себя как обычный адекватный посетитель, рассказывает главный хранитель Третьяковской галереи Татьяна Городкова. Был тих, спокоен. После 18.00 часов был на втором этаже. Фотографировал картины на мобильный телефон. За две минуты до начала обхода, когда в залах никого не было, музейный смотритель вежливо ждал его и приглашал к выходу. Он сфотографировал портрет в верхнем ряду. И неторопливо пошел к выходу. И уже около лестницы резко развернулся, прорвался через четырех человек к почти закрытой двери, пробежал два зала и бросился к картине Репина… Все произошло в считанные секунды. Вычислить такого человека очень сложно. Он не был пьян. Он вел себя абсолютно как обычный посетитель.

Ущерб картине, нанесенный им, еще подлежит уточнению. Но директор Третьяковской галереи Зельфира Трегулова сказала, что одним из первых был звонок от руководства Сбербанка, которое пообещало взять на себя все расходы по реставрации шедевра Репина.