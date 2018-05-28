МВФ отказался идти на уступки Украине

Международный валютный фонд (МВФ) не идет на уступки Украине по вопросу отбора судей для Антикоррупционного суда.

Украинские законодатели хотят возложить указанную функцию на Высшую квалификационную комиссию судей (ВККС), в МВФ, напротив, стремятся отдать эту роль международному совету экспертов. Каждая из сторон твердо стоит на своем. Парламентарии при этом обвиняют Фонд в посягательстве на суверенитет страны.

"МВФ послал нас. Они сказали: или мы принимаем их вариант, или никак. Больше они ничего не хотят обсуждать", - цитирует издание "Апостроф" одного из своих источников.

При отсутствии консенсуса по данному вопросу Киев рискует не получить новых финансовых вливаний из-за рубежа. Создание антикоррупционного суда является одним из условий предоставления очередного транша МВФ.

Ожидается, что обсуждение законопроекта в Верховной раде продолжится на следующей неделе. "С чистой совестью они (депутаты - прим. "РГ") отложили этот процесс до следующей пленарной недели, которая начнется 4 июня, - указывает СМИ. - Мяч сейчас находится именно на украинской стороне, а точнее у президента Петра Порошенко. И многое зависит от его решения: или продолжать спорить с МВФ и доказывать, что требование фонда является неконституционным, или набраться смелости и выполнить те обещания, которые были даны раньше".