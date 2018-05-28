На ЧМ-2018 болельщиков команд-соперников разделят в аэропортах

Прибывающих на чемпионат мира по футболу болельщиков будут разделять в аэропорту, чтобы не допустить столкновений между фанатами команд-соперников. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на замглавы Погранслужбы РФ Игоря Шмоткина.

"В соответствии с международной практикой проведения крупных спортивных мероприятий участники чемпионата будут оформляться отдельно от остальных пассажиров. Планируется разделение потоков болельщиков противоборствующих команд при прохождении пограничного контроля", - подчеркнул генерал-полковник.

По словам Шмоткина, для ускоренного и комфортного прохода гостей чемпионата были внесены необходимые изменения на пограничные пункты пропуска, закуплены необходимые техсредства и дополнительные стойки паспортного контроля.