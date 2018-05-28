На российском телевидении стартует первый сериал про футбол

Что не пропустить по ТВ на неделе с 28 мая по 3 июня?

Дневники Георгия Буркова

К юбилею любимого актера смотрите на Первом канале документальный фильм "Георгий Бурков "Ироничный Дон Кихот" (3 июня в 10:15). В послужном списке Буркова более 70 фильмов: "Ирония судьбы, или С легким паром!", "Они сражались за Родину", "Гараж", "Печки-лавочки", "О бедном гусаре замолвите слово"…

У Буркова не было актерского образования. Он был самоучкой, но при этом поражал коллег начитанностью. Бурков почти никому не рассказывал о своих амбициозных замыслах. До конца откровенным он был только в своих дневниках. Сегодня эти сотни рукописных страниц и десятки исписанных тетрадок хранятся в большом чемодане у его дочери Маши. Самые интересные фрагменты дневников Буркова легли в основу фильма. Прочтет эти дневники друг и партнер Буркова по многим фильмам - Валентин Гафт. В фильме приняли участие Татьяна Ухарова - жена Буркова, актриса, Мария Буркова - дочь Буркова, актриса, Александр Ширвиндт, Лия Ахеджакова, Сергей Соловьев, Карен Шахназаров, Нина Усатова и другие.

Миллион зрителей в Гаване

Документальный фильм "The Rolling Stones. Концерт на Кубе" (The Rolling Stones Havana Moon) - на Первом канале 1 июня в 00:25. Режиссер: Пол Дагдейл.

Бесплатный концерт The Rolling Stones в мае 2016 привлек миллион зрителей в Гаване. Новостные каналы разных стран мира сообщили, что Обама, посетивший Кубу за несколько дней до того, выступил "на разогреве" у британских рокеров. Когда музыканты вышли на освещенную лунным светом сцену, всем стало ясно, что это исторический культурный момент для страны, стоящей на пороге перемен. Ничто не могло помешать встрече музыкантов и их поклонников, даже Ватикан, который яро выступал против проведения мероприятия. Документальный фильм режиссера Пола Дагдейла запечатлел этот знаменательный концерт.

Мельник ищет предателя

На НТВ состоится премьера остросюжетного сериала "Мельник" - 28 мая в 21.30. Главную роль - майора Аркадия Мельника - исполнил Сергей Шнырев.

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После тяжелого ранения, бывший майор Аркадий Мельник дослуживает "выслугу" до пенсии в конвойных войсках ФСИН в должности начальника выездного караула. В одну из смен он сопровождает особо опасных преступников в специальном вагоне поезда. Остановившись на одной из станций, Мельник по служебной необходимости отлучается. В это время в вагон проникает неизвестный и, нейтрализовав конвой, освобождает 16 осужденных. Руководство ФСИН просит Мельника возглавить группу по поимке сбежавших преступников, мотивируя это тем, что расследование не должно получить огласки в прессе, так как может вызвать панику среди населения. Каждая серия посвящена поимке одного из преступников и приближает зрителя к разгадке главной тайны: кто из руководства спецслужбы коррупционер и предатель.

Красную площадь заполнят книгами

31 мая в эфире и на сайте телеканала "Россия К" прямые включения с фестиваля "Красная площадь". Ведущий спецвыпусков - Юлиан Макаров, беседы с участниками книжного форума проведут Ирина Казначеева и Юлия Зиньковская.

Книжный фестиваль "Красная площадь" пройдет в Москве с 31 мая по 3 июня и завершится на Пушкинской площади 6 июня. Главный литературный праздник страны состоится уже в четвертый раз. Чести открыть книжный фестиваль удостоен Государственный камерный оркестр "Виртуозы Москвы", дирижер Александр Соловьев. Последний день фестиваля - 6 июня - по традиции посвящен Александру Сергеевичу Пушкину и Дню русского языка. Благодаря трансляциям телеканала "Россия К" все телезрители могут провести первый день работы книжного фестиваля на Красной площади. 31 мая на фестивале будет работать мобильная студия телеканала. Онлайн-трансляция на сайте с Красной площади начнется уже в 12 часов и закончится Церемонией открытия Книжного фестиваля. В 12:10, 15:10, 19:45 смотрите в эфире спецвыпуски. Прямые включения и интервью Юлиана Макарова с писателями и поэтами, актерами и режиссерами. В 13:00, 14:00, 16:00 - прямые включения для посетителей сайта телеканала. Ирина Казначеева и Юлия Зиньковская встретятся с участниками книжного праздника. А в 16:30 начнется онлайн-трансляция Открытия фестиваля.

Путевка в жизнь

День защиты детей отмечают во всем мире с 1950-го года. Решение о его проведении было принято Международной демократической федерацией женщин на специальной сессии в ноябре 1949 года. 1 июня в 10:20 телеканал "Россия К" предлагает своим зрителям погрузиться в яркую и праздничную атмосферу Фестиваля "Москва встречает друзей". В торжественном открытии фестиваля, в котором участвуют коллективы из разных регионов России и Государственный камерный оркестр "Виртуозы Москвы", художественный руководитель и главный дирижер - Владимир Спиваков.

В дневном эфире телеканала - документальный фильм "Я покажу тебе музей" (1 июня, 11:40). В Клубе юных искусствоведов ГМИИ им.А.С.Пушкина играют в искусствоведческие игры. Одну из них покажут в фильме. Пятеро школьников проходят по залам музея в своеобразном арт-квесте: им предстоит найти удивительных героев великого фламандца Питера Пауля Рубенса и даже источники его вдохновения… Также в эфире в этот день художественный фильм "Камертон" - 1 июня в 17:15, режиссер Виллен Новак. Он рассказывает о том, как между классным руководителем и учениками происходит конфликт, который постепенно перерастает в войну… Вечером (1 июня, 19:45) в студии программы "Линия жизни" педагог и психолог Шалва Амонашвили. Школьный коллектив Амонашвили всегда сравнивает с классическим оркестром, в котором слаженно "играют" члены его семьи, друзья и коллеги. К Международному дню защиты детей приурочен и показ художественного фильма режиссера Николая Экка "Путевка в жизнь" (2 июня в 10:00). Драма о том, как в 1923 году в стране началась борьба с детской беспризорностью.

Одинокий скаут и молодой футболист

Премьера первого российского сериала о футболе "Вне игры" - на телеканале "Супер" 28 мая в 22:00.

Когда-то Фил (Ростислав Бершауэр) был профессиональным футболистом. Теперь некогда перспективный игрок работает скаутом школы "Локомотив", топит в алкоголе одиночество, разочарование в себе и в российском футболе. Случай в лице преданного фаната "Локомотива" Саши (Никита Павленко) сводит Фила с талантливым пятнадцатилетним игроком Денисом Рыбальченко (Николай Калинычев). Это знакомство становится началом странной дружбы между одиноким скаутом, деятельным болельщиком и молодым спортсменом, который может стать новой звездой российского футбола. Осталось уговорить его маму (Анна Тараторкина) отдать сына в школу "Локомотива", а тренеров - дать мальчику из Митино шанс в настоящем футбольном клубе. Но в мире, где главной страстью всегда был футбол, неожиданно появляется любовь. Теперь Фил, Саша и Денис должны добиться поставленной цели не только ради себя, но и ради тех, кто в них верит. Режиссеры фильма - Виктор Шамиров и Дарья Балинова. Авторы сценария - Руслан Хачмамук и Виктор Шамиров В ролях: Ростислав Бершауэр, Никита Павленко, Анна Тараторкина, Василина Юсковец, Анастасия Куимова, Виталий Хаев, Николай Калинычев и другие. В сериале самих себя сыграли футболисты "Локомотива" Гильерме, Дмитрий Тарасов, Антон и Алексей Миранчуки, Дмитрий Баринов и Дмитрий Лоськов.

Пропавшие без вести

В понедельник, 28 мая, на телеканале Spike - российская ТВ-премьера криминальной драмы "Без вести". Это история о специальном подразделении ФБР, которое расследует случаи исчезновения людей. В главных ролях - американская актриса Ливэн Рамбин, известная по фильму "Голодные игры", и Крис Нот, знакомый всем поклонникам сериала "Секс в большом городе" по роли Мистера Бига или в российском переводе "Мужчины моей мечты".

Главная героиня, молодая девушка по имени Кит Ланниган, в детстве стала жертвой похитителей, из рук которых ее спас агент ФБР Фрэнк Новак. С тех пор Кит страдает от серьезной психологической травмы и на протяжении 15 лет делает все, чтобы никогда больше не стать жертвой: занимается боевыми искусствами и учится обращаться с оружием. Спаситель Ланниган, агент Новак, предлагает ей стать частью нового подразделения ФБР, которое он создает, чтобы расследовать самые запутанные случаи пропажи людей. Бестселлер американской писательницы Челси Кейн под названием One Kick стал основой сценария "Без вести". Кстати, среди поклонников Челси Кейн - легендарный Стивен Кинг: в одну из своих ежегодных подборок 10 книг, которые обязательно стоит прочитать, он включил сразу два ее романа. Премьера сериала состоялась в Австралии в конце 2017 года. "Без вести" приобрели сразу несколько телеканалов в разных странах: в 2018 году его успели посмотреть зрители во Франции, Германии и Великобритании.