На Украине в чучеле пеликана нашли 178-летнюю записку

В киевском музее во время чистки чучела пеликана обнаружили записку, возраст которой составляет почти 180 лет.

"Именно этот артефакт из прошлого открыл тайну происхождения экспоната, ведь старая книга поступлений отдела зоологии скрывала эту информацию", - цитирует РИА Новости сообщение Национального научно-природоведческого музея НАН Украины.

Коллектором экспоната является "Илья Гаврилович Вознесенский, получивший красноклювого пеликана 15 октября 1840", говорится в послании. Случилось это около берегов американского штата Калифорния в гавани Бодега, носящей имя испанского капитана Хуана Франсиско де ла Бодеги. Кстати, данное место вдохновило Альфреда Хичкока на создание триллера "Птицы", напомнили в музее.