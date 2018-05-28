В аэропортах некоторых городов Германии полиция начала штрафовать родителей, чьи дети прогуливают школу из-за совместных путешествий.

Логика такая: школьное образование обязательное и пропускать уроки без уважительной причины нельзя. По некоторым данным, штрафы могут заплатить уже более 20 семей, которые вместе с детьми собирались на отдых. Почему во время учебного времени? Причина банальная: родители выбирают более дешевые билеты.

Пропущенные занятия можно наверстать, ведь не квантовую механику мы здесь проходим

Штрафы за прогулы есть в государственных британских школах, причем, если родители не заплатили штраф вовремя, сумма растет. Во Франции не штрафуют, но посещение занятий очень строго контролируется. Родителей замучают sms-сообщениями и требованиями объяснить, почему ребенка нет в школе. К слову, занятия там заканчиваются не в 2-3 часа дня, как у нас, а в шесть, так что ученик пропускает полный день.

А как у нас?

В России в разгар учебных четвертей дети все же редко пропускают уроки ради отдыха, но есть семьи, которые уезжают на отдых в самом конце августа или даже в начале сентября, так как туры в это время значительно дешевле, чем в разгар каникул. Да и билеты купить проще. Часто пропускают школьники занятия в начале мая и уезжают на неделю-две. Школьная администрация смотрит на это с пониманием. Были даже предложения сдвинуть начало учебного года, чтобы все успевали отдохнуть и вернуться домой. Если ребенок заболел, по правилам школы разрешают пропускать не больше двух дней подряд без медицинской справки. Некоторые родители пользуются этим, и ученики совершенно спокойно прогуливают по два дня в каждые каникулы.

Наталья Прокофьева, директор школы N 232 Адмиралтейского района Санкт-Петербурга:

- Я против штрафных санкций. В нашей школе в этом году было три заявления от родителей и законных представителей детей. И во всех случаях отъезд учащихся был оправдан. В семьях встречаются разные ситуации. Часто на работе у родителей или законных представителей жестко регламентируется график отпусков, поэтому выезд в период учебного года становится единственной возможностью для семьи провести несколько дней всем вместе.

Выезжая с ребенком в период учебного года, родители и законные представители детей должны понимать, что они обязаны обеспечить им доступ к образовательному процессу, тем более что сейчас законодательство предусматривает много форм дистанционного обучения.

Ольга Филимонова, директор школы, Ростов-на-Дону:

- У нас тоже нередко бывает, что родители уезжают в отпуск вместе с детьми в августе, захватывая первый учебный месяц, или в конце сентября. И кстати, это случается все чаще, и не только в нашей школе. Поначалу я возмущалась, а теперь думаю иначе. У меня состоялся разговор с одним из таких, как я считала, безответственных родителей. Папа шестиклассницы, причем отнюдь не двоечницы, сказал: "У меня именно в сентябре появилась возможность повезти ребенка посмотреть Флоренцию, Рим. Это тоже часть образования. Где лучше увидеть работы знаменитых художников - в галерее Уффици или в учебнике?" Семья сейчас очень хрупка, так, может, не стоит чинить препятствия родителям и детям, если им выпала радость вместе отдохнуть. Пропущенные занятия можно наверстать, ведь не квантовую механику мы здесь проходим.

Ольга Мишукова, заслуженный учитель России, Сосновская школа, Тамбовская область:

- У нас нет детей, которые пропускают занятия и уезжают с родителями. В этом году учебный год продлится до 31 мая и все дети тут. Есть только один ребенок, который сразу 1 июня уезжает в лагерь, мама уже приходила ко мне, предупредила. Наверное, бывают ситуации, когда родители ради здоровья ребенка могут забрать его на каникулы чуть раньше или, наоборот, задержаться на несколько дней. Но вот когда родители позволяют себе забрать ребенка из школы и куда-то отправить, чтобы отдохнуть самим, я этого не понимаю.

Ирина Павловская, Москва, мама второклассницы:

- В мае мы находиться в Москве не можем - у ребенка аллергия. Приходится уезжать из города. Из школы отпускают без проблем. Получается, пропускаем две-три недели. Понятно, что пока учимся в началке, все попроще, а когда дочь пойдет в средние классы, придется искать санатории, при которых открыты школы, чтобы не пропускать занятия.

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Инфографика: "РГ"/ Александр Чистов/ Ирина Ивойлова

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