Налоговый период сдержал рубль от участи рухнувшей нефти

Главной причиной резкого снижения нефтяных цен стало изменение настроений основных участников глобального соглашения об ограничении добычи (ОПЕК+), которые уже сейчас начали публично заявлять о планах по изменению условий пакта. Речь идет о наращивании добычи настолько, насколько она упала в Венесуэле (как минимум). Эти заявления, как правило, делают за один-два месяца, чтобы подготовить рынок к мягкой посадке.
"Аргументом для рассмотрения сценариев постепенного выхода из соглашения стал слишком сильный рост цен, который вывел их на уровни 80 долларов за баррель, - поясняет начальник аналитического отдела ИК "Церих Кэпитал Менеджмент" Николай Подлевских. - Страны ОПЕК+ беспокоит то, что слишком высокие цены начнут угнетать потребителей и в результате слишком быстрой ценовой экспансии страны ОПЕК+ могут получить результатом долговременное торможение роста спроса".
"Высокий уровень нефтяных цен, который продолжительное время выступал "буфером" для российской валюты и сглаживал давление, наблюдаемое на валюты развивающихся рынков, теряет свою значимость", - пишут аналитики Nordea Bank Татьяна Евдокимова и Денис Давыдов. Кроме того, 28 мая рубль лишается еще одного фактора локальной поддержки: в этот день завершилась уплата налога на прибыль. Кроме того, растет индекс доллара на мировом рынке. Это формирует вызовы для рубля, который на наступившей неделе может снизиться в паре с долларом до уровня 63, пишут аналитики.
"Все же вряд ли российской валюте удастся полностью преодолеть негатив от столь сильного падения нефти с конца прошлой недели, - полагает финансовый аналитик FxPro Александр Купцикевич. - Рубль все в большей степени вовлекается в распродажу, которой подверглись ранее другие сырьевые валюты и валюты развивающихся стран. К тому же краткосрочно покупка валюты за рубли выглядит привлекательной стратегией после нескольких недель роста последнего".