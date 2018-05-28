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28.05.2018 20:10
Рубрика: Экономика

Курс по правилу и без

Налоговый период сдержал рубль от участи рухнувшей нефти
Текст: Александра Воздвиженская
Российская газета - Федеральный выпуск №7577 (114)
Нефтяные котировки за неделю откатились на пять долларов от максимумов - до 74,55 за баррель Brent. Курс доллара на Московской бирже на это отреагировал сдержанно, потеряв за аналогичный период чуть больше рубля. Ему помогают оставаться на плаву бюджетное правило и временно - налоговый период. По оценкам аналитиков, исчерпание последнего фактора сподвигнет отечественную валюту на ослабление до 63 рублей за доллар.
Фото: Вячеслав Прокофьев / ТАСС
Ставка налога на доходы физических лиц останется прежней

Главной причиной резкого снижения нефтяных цен стало изменение настроений основных участников глобального соглашения об ограничении добычи (ОПЕК+), которые уже сейчас начали публично заявлять о планах по изменению условий пакта. Речь идет о наращивании добычи настолько, насколько она упала в Венесуэле (как минимум). Эти заявления, как правило, делают за один-два месяца, чтобы подготовить рынок к мягкой посадке.

"Аргументом для рассмотрения сценариев постепенного выхода из соглашения стал слишком сильный рост цен, который вывел их на уровни 80 долларов за баррель, - поясняет начальник аналитического отдела ИК "Церих Кэпитал Менеджмент" Николай Подлевских. - Страны ОПЕК+ беспокоит то, что слишком высокие цены начнут угнетать потребителей и в результате слишком быстрой ценовой экспансии страны ОПЕК+ могут получить результатом долговременное торможение роста спроса".

Все же вряд ли рублю удастся на этой неделе полностью преодолеть негатив от обвала нефти
Курс евро поднялся выше 74 рублей

"Высокий уровень нефтяных цен, который продолжительное время выступал "буфером" для российской валюты и сглаживал давление, наблюдаемое на валюты развивающихся рынков, теряет свою значимость", - пишут аналитики Nordea Bank Татьяна Евдокимова и Денис Давыдов. Кроме того, 28 мая рубль лишается еще одного фактора локальной поддержки: в этот день завершилась уплата налога на прибыль. Кроме того, растет индекс доллара на мировом рынке. Это формирует вызовы для рубля, который на наступившей неделе может снизиться в паре с долларом до уровня 63, пишут аналитики.

"Все же вряд ли российской валюте удастся полностью преодолеть негатив от столь сильного падения нефти с конца прошлой недели, - полагает финансовый аналитик FxPro Александр Купцикевич. - Рубль все в большей степени вовлекается в распродажу, которой подверглись ранее другие сырьевые валюты и валюты развивающихся стран. К тому же краткосрочно покупка валюты за рубли выглядит привлекательной стратегией после нескольких недель роста последнего".

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