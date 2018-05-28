Говорят, что в истории многое циклично. Еще в давние времена был вычислен так называемый "повтор во времени". Даже известный физик Эйнштейн пытался определить эффект повторения на уровне атомов. Ученого тогда никто не поддержал, и его теория в итоге осталась недоказанной. Однако что-то в истории и правда способно повториться. Пример из области рыбного хозяйства России может стать показательным.

Почему эксперимент с крабовыми аукционами, опробованный ранее и отмененный как экономически невыгодный, вновь пытаются внедрить как нечто новое и перспективное? Какие меры необходимо принять, чтобы дальнейшее развитие отрасли было благополучным? Как избежать возможных крупномасштабных сбоев в работе рыбохозяйственного комплекса? Эти и многие другие вопросы обсудили эксперты в рамках Петербуржского международного экономического форума, одна из сессий которого посвящалась проблемам мирового рыболовства.

Как заявил президент Всероссийской ассоциации рыбохозяйственных предприятий, предпринимателей и экспортеров Герман Зверев, главная тема ПМЭФ-2018 напрямую относится к рыбной отрасли - она называется "Создание экономики доверия". Базовые принципы отечественного законодательства как раз и являются фундаментом доверия, без которого отрасль снова окажется в кризисе.

Тема кризиса, к слову, в этом году для представителей отрасли особенно актуальна. Выражаясь образно, штиль на море закончился, а штормовые волны стали достигать наивысших баллов.

Итак, все новое - это, как известно, хорошо забытое старое. Рыбаки прекрасно помнят Всероссийский съезд работников отрасли, проходивший в 2002 году. Его резолюция тогда имела жесткие формулировки. Согласно решению съезда, аукционные торги квотами на вылов водных биоресурсов были признаны "инструментом, который ведет к разрушению экономики предприятий, регионов, подрыву сырьевой базы отечественного рыболовства и негативным социально-экономическим последствиям для трудовых коллективов". Кроме того, рыбаки требовали обратиться в Генеральную прокуратуру России с ходатайством о проведении соответствующих действий по расследованию мотивов и последствий введения аукционных торгов квотами с целью привлечения к ответственности должностных лиц, внесших данное предложение и осуществивших его. При этом в случае сохранения аукционной системы на 2003 год представители отрасли рекомендовали рыбодобывающим предприятиям принять скоординированные законные меры по защите конституционных прав.

По сути, речь шла о возможности проведения протестных акций.

Справедливо отметить, что тогдашний вице-премьер Гордеев заложил основы уверенного развития отрасли, вернув ей общепринятый в мире "исторический принцип". С тех пор прошло немало времени, состоялось еще два Всероссийских съезда работников рыбного хозяйства и несколько заседаний Госсовета. Резолюция Съезда 2012 года вновь имела антиаукционные формулировки. Речь шла о "закреплении долей промышленных и прибрежных квот добычи (вылова) водных биоресурсов на исторической основе на последующий после 2018 года период сроком на 20 (двадцать) лет". Более того, в решении значилась необходимость предусмотреть законодательное обеспечение соблюдения "исторического принципа" пользования рыбопромысловым участком, определив бесконкурсное продление права пользования участком.

Что же происходит сейчас? Почему, когда отрасль встала на ноги, вдруг снова возник вопрос о введении крабовых аукционов? Кому это выгодно? И какими могут быть последствия? Рыбаки всерьез обеспокоены новым аукционным сценарием Росрыболовства. Участники рынка недоумевают: попробовали, поэкспериментировали, но повторять-то зачем?

Против аукционов уже высказались многие представители профессионального сообщества, а также видные экономисты, политологи, юристы. В этом году очередной Съезд работников рыбохозяйственного комплекса РФ показал - мнение большинства экспертов едино, и работники отрасли готовы твердо отстаивать "исторический принцип". Позицию рыбаков тогда поддержал и экс-вице-премьер Аркадий Дворкович.

По мнению экспертов, Росрыболовство, по-прежнему выступая в поддержку аукционов, рискует наступить "на те же грабли" - под угрозой может оказаться целая отрасль. Этот вопрос поднял в ходе Петербуржского форума известный экономист Михаил Делягин. Эксперт неоднократно высказывался в негативном ключе относительно аукционного эксперимента. По его мнению, общая логика чиновников, спустя 30 лет "развития рыночных отношений", проста: чем меньше денег у отрасли, тем лучше для нее и тем успешнее она будет развиваться. "Про уже имеющиеся обязательства отрасли, в том числе ее закредитованность (только у Сбербанка - 1 млрд долларов), обеспеченную существующей системой распределения квот, чиновники Росрыболовства как будто даже не слышали", - недоумевает экономист.

Внедрение аукционной модели может подорвать развитие рыбной и смежных отраслей и существенно уменьшит региональные налоговые поступления

Позицию своего коллеги относительно аукционов разделяет и профессор Яков Миркин. По его словам, экономика крабовой отрасли крайне нестабильна и зависит от популяции крабов. Нарушение "исторического принципа" может привести к прекращению существования крабовой отрасли в России. "Единовременная финансовая нагрузка от 50-300 млрд рублей, как результат отказа от "исторического принципа" и плата за аукционы 2018 г., является непосильной и ведет к ее разрушению", - говорит в своем экспертном заключении Миркин. По мнению экономиста, любая экстраординарная выплата не только лишает крабовую отрасль возможности делать инвестиции, но и оставляет ее без финансовых резервов, крайне необходимых для покрытия рисков из-за высокой изменчивости в объемах добычи, ценах на краба и валютных курсах. Без таких резервов отрасль, по мнению профессора, может во многом утратить свою жизнеспособность. Кроме того, отказ от "исторического принципа" ставит под угрозу осуществление инвестиционной программы по обновлению судов, в том числе за счет инвестиционных квот.

Тему инвестиционного строительства ранее поднимал и политолог Глеб Кузнецов. Совершенно очевидно, у рыбаков уже имеются определенные обязательства. Политолог считает, что внедрение аукционной модели может как минимум подорвать разворачивающееся вокруг отрасли пространственное развитие, связанное с работой смежных отраслей (судостроение, образование, социальная сфера), а также существенно уменьшит региональные налоговые поступления.

Однако у участников рынка появились основы для оптимизма. На должность вице-премьера вновь назначен Алексей Гордеев - опытный профессионал и управленец, при котором в 2003 году аукционы на вылов краба были отменены. У рыбаков вновь появилась надежда на сохранение "исторического принципа" и дальнейшее возрождение отрасли, ведь вклад этого человека в развитие сельского хозяйства очевиден. Рыбаки надеются, что их позицию не проигнорируют и сбоев в работе рыбохозяйственного комплекса страны и российского судостроения удастся избежать.