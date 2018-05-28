У блока отсутствует swig шаблон (наличие обязательно)
У блока отсутствует файл с данными (наличие не обязательно)

Переводчик Google сошел с ума и насмешил интернет

28.05.2018,  
16:51
Текст: Антон Благовещенский
Фото: depositphotos.com Фото: depositphotos.com
Фото: depositphotos.com

В переводчике Google обнаружили забавную особенность - если установить режим перевода с английского на французский и ввести в поле фразу "i'm a flat earther" ("я - сторонник теории плоской Земли"), то сервис переведет ее как "я сумасшедший" (je suis un fou).

Необычная возможность получила широкое обсуждение на сайте Reddit. Пользователи отметили, что такой вариант перевода возможен только с английского на французский язык.

Это не первый случай некорректной работы переводчика. Так, в ноябре 2017 года российские пользователи обнаружили, что длинные последовательности одинаковых кириллических букв (например, "ааааааааааааааа" или "ооооооооооооооооооо") переводчик Google способен переводить на монгольский.

Движение магнитов и железных брусков в slow motion заворожило интернет

Последователи теории плоской Земли пытаются активно действовать в США, доказывая, что наша планета на самом деле не шарообразная. Одним из наиболее ярких представителей этого сообщества стал рэпер B.o.b, который запустил в Сети кампанию по сбору средств на запуск спутника.

Спутник, по замыслу музыканта, должен был подняться и сделать ряд снимков, доказывающих, что Земля плоская. В полемику с B.o.b вступили астронавты NASA.

интернет
Фото: Depositphotos.com
Обновление Windows "убило" множество компьютеров 25.05.2018
Instagram разрешит не просматривать фото друзей 23.05.2018
Эксперты: Ограничение работы Booking.com поднимет цены на гостиницы 23.05.2018
соцсети
Фото: depositphotos.com
Умная колонка раскрыла личные разговоры семейной пары 25.05.2018
В Instagram появилась самая важная функция 22.05.2018
Мужчина обнаружил советский снаряд и напугал интернет 22.05.2018
хиты
Видео: Рыси ругаются "как люди" 22.05.2018
Фотография спасла жизнь маленькой девочке 18.05.2018