По оплате ЖКХ введут новые льготы

Сейчас для россиян, которые проживают в многоэтажках и не установили счетчики, применяется повышенный коэффициент при расчете цены коммунальных услуг. Эта мера, по замыслу властей, должна стимулировать граждан к установке, ремонту и замене счетчиков. Поправки в Жилищный кодекс отменяют повышающие коэффициенты для малоимущих, инвалидов, участников Великой Отечественной войны, членов семей погибших участников ВОВ и ветеранов боевых действий, блокадников и жертв чернобыльской аварии. Сегодня на них не распространяются льготы в виде субсидирования 50 процентов "коммуналки". Авторы законопроекта сложившуюся ситуацию считают необоснованной. Помимо этого предлагается не применять повышающие коэффициенты тогда, когда в квартире отсутствует техническая возможность установить счетчик.
Сегодня вода и свет без счетчика обходятся в 1,5 раза дороже. Доплату с жильцов берут не только при отсутствии приборов учета. Сюда же попадают случаи выхода из строя или истечения срока эксплуатации счетчика, если его не восстановили за три месяца.
Эксперты считают инициативу депутатов полезной. Но исполнительный директор "ЖКХ Контроль" Светлана Разворотнева обращает внимание, что повышающие коэффициенты и так не применяются там, где отсутствует возможность установить счетчик. Например, нет подвалов и других помещений, куда можно поставить общедомовой прибор учета. Повышенную плату не будут брать и если максимальный объем потребления тепловой энергии в доме меньше 0,2 Гкал в час. Коэффициенты не применяются, если дом признан ветхим или аварийным.