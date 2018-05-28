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28.05.2018 20:00
Рубрика: Экономика

Снимут со счетчика

По оплате ЖКХ введут новые льготы
Текст: Нина Егоршева
Российская газета - Федеральный выпуск №7577 (114)
Законопроект, предлагающий отменить для малоимущих, инвалидов и ветеранов повышающий коэффициент к нормативам по оплате коммунальных услуг из-за отсутствия счетчиков поступил на рассмотрение Госдумы.
Фото: AP Повышаю‍щие коэффициенты не применяю‍тся там, где нет технической возможности для установки счетчика. Фото: AP
Повышаю‍щие коэффициенты не применяю‍тся там, где нет технической возможности для установки счетчика. Фото: AP
Фото: Сергей Михеев
В июне россияне получат обновленные квитанции на оплату жилья

Сейчас для россиян, которые проживают в многоэтажках и не установили счетчики, применяется повышенный коэффициент при расчете цены коммунальных услуг. Эта мера, по замыслу властей, должна стимулировать граждан к установке, ремонту и замене счетчиков. Поправки в Жилищный кодекс отменяют повышающие коэффициенты для малоимущих, инвалидов, участников Великой Отечественной войны, членов семей погибших участников ВОВ и ветеранов боевых действий, блокадников и жертв чернобыльской аварии. Сегодня на них не распространяются льготы в виде субсидирования 50 процентов "коммуналки". Авторы законопроекта сложившуюся ситуацию считают необоснованной. Помимо этого предлагается не применять повышающие коэффициенты тогда, когда в квартире отсутствует техническая возможность установить счетчик.

Сегодня вода и свет без счетчика обходятся в 1,5 раза дороже. Доплату с жильцов берут не только при отсутствии приборов учета. Сюда же попадают случаи выхода из строя или истечения срока эксплуатации счетчика, если его не восстановили за три месяца.

Сегодня вода и свет в квартире без счетчика обходятся жильцам примерно в 1,5 раза дороже, чем с приборами

Эксперты считают инициативу депутатов полезной. Но исполнительный директор "ЖКХ Контроль" Светлана Разворотнева обращает внимание, что повышающие коэффициенты и так не применяются там, где отсутствует возможность установить счетчик. Например, нет подвалов и других помещений, куда можно поставить общедомовой прибор учета. Повышенную плату не будут брать и если максимальный объем потребления тепловой энергии в доме меньше 0,2 Гкал в час. Коэффициенты не применяются, если дом признан ветхим или аварийным.

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