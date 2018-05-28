Настоящая политическая драма развернулась на Апеннинах после того, как попытка внесистемных партий сформировать коалиционное правительство потерпела оглушительное фиаско. Не исключено, что в ближайшее время Италии, находящейся на протяжении последних трех месяцев в состоянии глубочайшего политического кризиса, придется вновь вернуться к избирательным урнам.

В минувшее воскресенье, пока миллионы итальянцев мирно ужинали, готовясь к новой рабочей неделе, президент Италии Серджо Маттарелла неожиданно для всех отказался утвердить состав нового коалиционного правительства, вынудив тем самым кандидата на премьерский пост профессора Джузеппе Конте вернуть мандат на его формирование. Из длинного списка министров Маттарелла, воспользовавшись своим конституционным правом (ст. 62 конституции Италии) утверждать состав кабмина, наложил вето лишь на одно имя.

Речь идет о 81-летнем евроскептике Паоло Савоне, на утверждении которого в качестве министра финансов настаивала партия "Лига". Президент не стал скрывать, что он не одобрил кандидатуру Савоны из-за его высказываний о необходимости выхода Италии из еврозоны. По мнению Маттареллы, подобные назначения могут "взбудоражить инвесторов", угрожают экономическому благосостоянию страны, а также могут привести к крушению фондовых рынков и увеличению и без того астрономического внешнего долга страны.

Решение Маттареллы вполне ожидаемо вывело из себя лидеров двух внесистемных партий, которым так и не дали сформировать "правительство перемен", а также реализовать "коалиционное соглашение", в котором содержался пункт об отмене антироссийских санкций. Они, как и ряд авторитетных изданий, усмотрели в столь драматичном повороте событий вмешательство извне. К примеру, миланская Il Giornale в своей передовице отчетливо пишет о том, что Маттарелла отверг Паоло Савону под дружным давлением Брюсселя, Берлина и лично председателя Европейского центрального банка Марио Драги.

"Маттарелла меня не представляет. Он выразил интересы других стран, а не интересы итальянцев... Мы стали французской или немецкой колонией. Мы стали страной, финансово оккупированной брюссельскими демократами", - заявил лидер "лигистов" Маттео Сальвини, потребовав от президента немедленно назвать дату будущего голосования. Оказавшись в весьма затруднительном положении, 76-летний Серджо Маттарелла взял на себя ответственность о дальнейшей судьбе страны, находящейся вот уже на протяжении 84 дней без исполнительной власти. Он назначил на должность премьера 64-летнего экономиста Карло Коттарелли, который ранее занимал должности чрезвычайного комиссара по бюджетным расходам при правительстве Италии, а также директора департамента МВФ по фискальным вопросам. Впрочем, принимая мандат из рук президента, Коттарелли сразу же оговорился, что его деятельность будет носить исключительно временный характер. Аналитики опасаются, что Коттарелли не удастся заручиться поддержкой большинства в парламенте, который контролируют оскорбленные "Лига" и Движение "5 звезд". А значит Коттарелли, при всем его колоссальном опыте, не удастся вернуть страну в состояние равновесия.

точка зрения

Александр Рар, политолог:

- Я думаю, что президент Серджо Маттарелла, который самовольно отменил решение демократического большинства и фактически заблокировал создание нового правительства, не считает, что действовал против интересов Италии. Он просто не может понять, как могло такое произойти, что люди вдруг проголосовали иначе, чем в предыдущие годы. С его точки зрения, тогда, в марте, выбор был сделан в пользу "неправильных" кандидатов. Теперь он намерен отправить итальянцев на перевыборы в надежде, что те "образумятся" и проголосуют за старые порядки в лице правоцентристских и более левых партий. Я думаю, что это ошибочное решение, потому что эффект может оказаться как раз противоположным. Не исключено, что евроскептики и так называемые популисты получат еще больше голосов.

Сейчас в ЕС происходит жесткая битва за сохранение прежней модели экономического и политического союза, в духе либеральной идеологии. Европейские элиты делают все, чтобы спасти свою власть, отстоять существующие институты. Сейчас они находятся в обороне, ощущая серьезный натиск со стороны политических сил, которые выступают против нынешней системы. И последние получили значительную поддержку в обществе. У граждан государств - членов Евросоюза есть недовольство определенными вещами: нет смены элит, одни и те же идеи, жуткая бюрократия. Люди чувствуют, что у них отнимают национальный суверенитет.

Поэтому многие недовольны сложившимся порядком. Со стороны может показаться непонятным, почему в Венгрии народ снова проголосовал за Орбана. Или взгляните на Британию: никто и представить не мог, что жители королевства большинством голосов поддержат выход страны из ЕС. Нынешние элиты пытаются помешать тому, чтобы Европа пошла по националистическому пути. Но своими действиями - как в случае с последними событиями в Италии - они могут добиться как раз обратного. Очевидно, что на политическую ситуацию в Италии через ее президента пытались повлиять и центристские партии, и Еврокомиссия, задействовав все возможные рычаги. Глава Италии отклонил кандидатуру министра экономики, который не только выступал за выход страны из еврозоны, но и за снятие санкций с России. Думаю, что многим силам внутри ЕС это не нравилось.

Тиберио Грациани, директор аналитического центра Vision&Global Trends:

- Италия переживает глубочайший институциональный кризис, который в обозримом будущем не будет разрешен. Старна оказалась в патовой ситуации по той причине, что ни партии, ни президент не смогли сформулировать четкую позицию касательно состава нового кабмина и пойти друг другу навстречу. Полагаю, что при таком раскладе выборы просто неизбежны.

Подготовили Екатерина Забродина, Нива Миракян