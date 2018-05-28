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28.05.2018 21:40
Рубрика: Общество

Ваш звонок не очень важен для нас

Максим Кронгауз о том, почему нас бесит новый этикет
Текст: Елена Яковлева
Российская газета - Федеральный выпуск №7577 (114)
Почему пожелание "хорошего дня" портит нам настроение? А записанная на автоответчик фраза "Ваш звонок очень важен для нас" вызывает смех? Почему обязывающее к привычной вежливости повседневное общение наполнилось раздражающими фразами, "словами, которые многих бесят", "РГ" обсуждает с известным лингвистом, доктором филологических наук, профессором Максимом Кронгаузом, недавно взявшимся вести на популярном сайте рубрику "Этикет дня".
Современный этикет как мозаика складывается из старых советских, современных и заимствованных слов. Фото: depositphotos Современный этикет как мозаика складывается из старых советских, современных и заимствованных слов. Фото: depositphotos
Современный этикет как мозаика складывается из старых советских, современных и заимствованных слов. Фото: depositphotos

Когда слышу в лифте (как правило, от молодого коллеги) "Хорошего дня!", скриплю зубами и даю себе клятву никогда так не говорить. Но сходу не могу понять, что же меня так раздражает? "Как же не уверены в жизни люди, не простирающие своих пожеланий дальше одного дня! - разматываю клубок недовольных чувств. - На одну неделю, на месяц, на полгода их взор не простирается? Микронный осколок бытия - один день! Разве в нем уместится хоть какая- то целостность жизни. Желающий "хорошего дня" - близорукий очкарик?"

- Это слишком глубокое философское обоснование, - говорит Кронгауз, - все гораздо проще. Это просто ваше индивидуальное объяснение, и не думаю, что такое уж верное. Мы же всегда легко приветствовали друг друга словами "Добрый день".

Возражение, что "Добрый день" в начале разговора - это не "Хорошего дня" на прощание, не сбивает его, он уверен, в нашей жизни довольно много скоротечных вещей.

Современный этикет - мозаика. Он складывается из старых советских, современных и заимствованных из других языков слов

Раздражает же фраза "Хорошего дня", по его мнению, скорее всего, потому, что это калька с английского have a nice day. А заимствование часто кажется немного неискренним. Особенно заимствование вежливых формул, первоначально распространенных в корпоративной или сервисной коммуникации. Вам желают "хорошего дня" в ресторане и в магазине, а повторение этого в личном общении кажется не очень естественным.

Фото: Ben Birchhall/pool photo via AP
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- Интересно, что близкое по смыслу пожелание "доброго дня" - с опущенным глаголом "желаю" - на самом деле раньше встречалось в русском языке и считалось естественным и уместным. Но и к пожеланию "хорошего дня" многие уже привыкли, - подчеркивает Кронгауз.

Другое вежливо-навязчивое выражение "Ваш звонок очень важен для нас" многими воспринимается как готовая шутка для Камеди Клаб. Микродобавка иронии - и вот уже в зале смех. В русском языке выше запрос на суть - мыслей, слов, чувств? А фраза "Ваш звонок очень важен для нас" явно не обеспечена никакими чувствами.

- Не то чтобы чувствами - действиями не обеспечено, - говорит Кронгауз. - Я об этом готовлю отдельную статью в рамках просветительского проекта Arzamas. Всего таких статей об этикете выйдет 20.

По его мнению, сегодня есть и ложные протесты и сопротивления. Например, борьба с выражением "извиняюсь" продиктована лишь филологическим мифом. "Извиняюсь" вовсе не означает, что человек извиняет себя. Мы же говорим "собака кусается", и это вовсе не означает, что она кусает себя. Считать, что это слово породило постреволюционное языковое варварство, - неверно, оно встречалось и у Гончарова, и у Достоевского.

Есть своя тайна у глубинного слово "давай", об этом Кронгауз расскажет в новой статье о речевом этикете.

У модных среди молодежи слов "покедова" и "покеда", зафиксированных на сайтах современных жаргонов, тоже обнаруживаются давние корни. Слово "покеда" встречается в словаре Даля, хотя не в значении "до свидания", а в смысле "до тех пор, пока...".

По мнению эксперта, современный этикет - мозаика. Он складывается из старых советских, современных и заимствованных из других языков слов. Так к советскому этикетному слову "пока", появившемуся в XX веке, добавились западные штучки - и возникло "пока-пока".

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- Кажется, что эта формула прощания была с нами всегда, но это иллюзия. Она появилась в 90-е годы под влиянием английского bye-bye и может считаться его калькой. Не надо путать это выражение с обычным медленно повторяющимся "пока", - предупреждает он.

К неприжившимся пока формулам прощания относится уже часто употребляемое "Услышимся!". Возникшее по аналогии с давним русским "Увидимся" и под влиянием - в 90-х годах - английского See you. Новая формула, по словам Кронгауза, нарушает важный принцип русского этикета: использовать слова, связанные с визуальным контактом. Но казавшееся лишь креативной шуткой "Услышимся!" помаленьку входит в оборот, хоть пока еще и на птичьих правах. Среди тех, кого справедливо и несправедливо раздражает новый этикет, не только всевозможные языковые консерваторы и пуристы, но и тонко чувствующие язык люди. Иногда то или иное новое или старое выражение раздражает всех, за исключением тех, кто его произносит.

Сетевой этикет

Из переписки в "ВКонтакте":

"Вячеслав, спс!!! но я уже другую поставил винту (загрузочную флешку просто перезалил)".

Это сетевое выражение благодарности возникло из сокращения слова "спасибо" и стало молодежным сленгом.

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