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28.05.2018 22:45
Рубрика: Экономика

Стадия принятия

Правительство одобрило передачу Промсвязьбанка в казну
Текст: Роман Маркелов
Российская газета - Столичный выпуск №7577 (114)
Премьер-министр Дмитрий Медведев подписал распоряжение, по которому передаваемые Агентством по страхованию вкладов (АСВ) акции Промсвязьбанка на 113,393 миллиарда рублей примет государственная казна. Документ опубликован в понедельник на сайте кабмина.

Ранее президент Владимир Путин подписал закон, по которому правительство сможет принять в казну от АСВ акции Промсвязьбанка до 150 миллиардов за счет уменьшения имущественного взноса России в агентство. АСВ должно выкупить акции Промсвязьбанка, оплатив их облигациями федерального займа, выпущенными по программе докапитализации в 2015 году. После АСВ передаст Промсвязьбанк в собственность Росимущества. АСВ стало владельцем 99,99 процента акций Промсвязьбанка в конце марта.

Фото: Александр Корольков/РГ
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Промсвязьбанк стал одним из трех крупных частных банков, взятых Банком России на санацию в 2017 году. Оздоровление производилось по новой схеме - через Фонд консолидации банковского сектора (ФКБС) с прямыми инвестициями ЦБ в капитал. На прошлой неделе зампред Банка России Василий Поздышев объявил о завершении докапитализации Промсвязьбанка. По его словам, при санации банк был докапитализирован на 243 миллиарда рублей.

Промсвязьбанк станет опорным банком для обслуживания гособоронзаказа и крупных государственных контрактов. Руководить банком будет Петр Фрадков, управлявший Российским экспортным центром. На баланс Промсвязьбанка должны перейти кредиты оборонных предприятий в других банках на сумму примерно около триллиона рублей.

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