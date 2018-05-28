Правительство поддержит алюминиевую промышленность России

Правительство России в связи с введением повышенных ввозных пошлин и санкций США прорабатывает меры по поддержке отечественной алюминиевой промышленности, рассказал вице-премьер Дмитрий Козак в кулуарах Петербургского международного экономического форума.

"Прорабатываются меры по поддержке нашей алюминиевой промышленности. С этим бизнесом я уже встретился и все обговорил", - цитирует Козака РИА Новости. Когда эти меры могут быть введены в действие, вице-премьер не уточнил.

В марте Соединенные Штаты ввели ввозные пошлины на поставку стали в размере 25 процентов и алюминия - 10 процентов. Эти пошлины в числе других стран затронули Россию. Кроме того, в апреле были введены санкции против ряда российских компаний и бизнесменов, среди которых оказался и владелец компании "Русал" Олег Дерипаска.

Ранее уже сообщалось, что компаниям, попавшим под санкции, может быть оказана поддержка.