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28.05.2018 14:04
Рубрика: В мире

Президент Италии назначил на должность премьера Карло Коттарелли

Текст: Нива Миракян (Рим)

В свете нового политического кризиса, в котором оказалась Италия по итогам выборов, президент республики предложил возглавить временное правительство 64-летнему экономисту Карло Коттарелли.

Фото: Сергей Гунеев/РИА Новости
Италии не удалось сформировать коалиционное правительство

"Президент предложил мне представить парламенту программу, которая приведет страну к новым выборам", - подчеркнул Коттарелли сразу после назначения.

Карло Коттарелли родился в 1954 году. Ранее он занимал должности чрезвычайного комиссара по бюджетным расходам при правительстве Италии, а также директора департамента МВФ по фискальным вопросам.

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