Президент Италии назначил на должность премьера Карло Коттарелли

В свете нового политического кризиса, в котором оказалась Италия по итогам выборов, президент республики предложил возглавить временное правительство 64-летнему экономисту Карло Коттарелли.

"Президент предложил мне представить парламенту программу, которая приведет страну к новым выборам", - подчеркнул Коттарелли сразу после назначения.

Карло Коттарелли родился в 1954 году. Ранее он занимал должности чрезвычайного комиссара по бюджетным расходам при правительстве Италии, а также директора департамента МВФ по фискальным вопросам.