Путин может встретиться с представителями ОАЭ

Президент России может побеседовать с высокопоставленными представителями Объединенных Арабских Эмиратов, не исключили в Кремле.

Ожидается, что в пятницу в столице будет делегация из Абу-Даби.

"Действительно, будут в Москве находиться представители Эмиратов, мы не исключаем, что такая встреча возможна с президентом", - сообщил журналистам пресс-секретарь президента Дмитрий Песков.

На вопрос, будет ли на встрче обсуждаться ситуация на рынке нефти, Песков сказал, что "пока преждевременно об этом говорить".