Путин поздравил пограничников с профессиональным праздником

Президент РФ Владимир Путин поздравил российских пограничников с профессиональным праздником. Текст поздравления размещен на сайте Кремля.

"Уважаемые товарищи! Дорогие ветераны! Поздравляю личный состав, гражданский персонал и ветеранов Пограничной службы ФСБ России с праздником - Днём пограничника", - говорится в тексте.

"Мы с гордостью вспоминаем о славных, неразрывных, наполненных мужеством традициях, уходящих вглубь веков: о русских богатырских заставах; о тех, кто нёс службу на засечных линиях; о солдатах и офицерах Отдельного корпуса пограничной стражи; о бессмертном подвиге героев-пограничников, бесстрашно принявших первый бой летом 1941 года; о тех, кто выполнял свой долг в Афганистане и боролся с международным терроризмом", - добавил глава государства.

Он подчеркнул, что упомянутые "высокие примеры воинской доблести, чести, беспримерной отваги никогда не померкнут, будут служить нравственным ориентиром для тех, кто стоит и будет стоять на страже границ Родины".

Президент отметил, что в наши дни Пограничная служба решает "крайне ответственные, многоплановые задачи", демонстрируя "высокую эффективность и чёткость действий по обеспечению пограничного режима, по защите интересов России".

Путин добавил, что Россия продолжит комплексную работу по обустройству границ: "Сделаем всё, чтобы у пограничников были самые современные системы вооружения, связи и контроля".

Глава государства поблагодарил пограничников и ветеранов за честную и добросовестную службу, выразив уверенность, что они и впредь будут "профессионально и безупречно выполнять свой долг".

"Желаю вам, всем вашим родными и близким здоровья, успехов и всего самого наилучшего. С праздником!" - заключил президент.