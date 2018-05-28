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28.05.2018 09:55
Рубрика: Власть

Путин в видеообращении поздравил российских пограничников

Текст: Кира Латухина
Президент России Владимир Путин в видеообращении поздравил личный состав, гражданский персонал и ветеранов Пограничной службы ФСБ с Днем пограничника.

"100 лет назад, в 1918 году, в сложное, драматичное для нашей страны время был издан декрет об учреждении Пограничной Охраны", - напомнил в видеообращении глава государства. - Отмечая эту историческую дату, мы с гордостью вспоминаем о славных, неразрывных, наполненных мужеством традициях, уходящих вглубь веков: о русских богатырских заставах; о тех, кто нес службу на засечных линиях; о солдатах и офицерах Отдельного корпуса пограничной стражи; о бессмертном подвиге героев-пограничников, бесстрашно принявших первый бой летом 1941 года; о тех, кто выполнял свой долг в Афганистане и боролся с международным терроризмом".

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"Эти высокие примеры воинской доблести, чести, беспримерной отваги никогда не померкнут, будут служить нравственным ориентиром для тех, кто стоит и будет стоять на страже границ Родины", - подчеркнул Владимир Путин.

Кроме того, президет отметил, что сегодня "Пограничная служба ФСБ России решает крайне ответственные, многоплановые задачи, демонстрирует высокую эффективность и четкость действий по обеспечению пограничного режима, по защите интересов России".

Путин заверил, что государство продолжит комплексную работу по обустройству границ и сделает все, чтобы у тех, кто там служит, были самые современные системы вооружения, связи и контроля.

Президент поблагодарил пограничников за честную и добросовестную службу.

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