Путин приедет в Австрию

На следующей неделе, 5 июня, президент России Владимир Путин посетит Австрию с рабочим визитом. Об этом сообщили в пресс-службе Кремля.

Глава государства проведет переговоры с президентом Австрии Александром Ван дер Белленом и канцлером Австрии Себастианом Курцем. На повестке - состояние и перспективы российско-австрийских отношений в различных сферах, а также обмен мнениями по ключевым темам международной повестки.

На этом программа визита не закончится: Путин также встретится с представителями деловых кругов двух стран. Как рассказали в Кремле, будут затронуты вопросы взаимовыгодного торгово-экономического сотрудничества с акцентом на 50-летие со времени начала реализации масштабного энергетического проекта - поставок природного газа из СССР в Европу, которое отмечается в этом году.