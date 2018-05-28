РАНХиГС открыла обучение нового потока по программе высшего кадрового резерва

В Российской академии народного хозяйства и государственной службы при президенте РФ (РАНХиГС) стартовала программа обучения нового потока слушателей по программе высшего уровня резерва управленческих кадров. Это уже седьмой набор специальной программы, рассчитанной на подготовку руководителей высшего звена. Об этом в понедельник сообщает пресс-служба академии.

Слушателями курса стали 48 человек, среди которых вице-губернаторы, вице-премьеры, министры и директора департаментов регионов, представители руководящего состава федеральных ведомств, государственных корпораций и организаций.

"Перед нами стоит задача по формированию сообщества профессионалов, способных стать кадровой опорой высшего руководства страны в реализации программ долгосрочного социально-экономического развития", - отмечает Алексей Колесников, заместитель директора Высшей школы государственного управления РАНХиГС, на базе которой проходит обучение.

Уникальность программы, как отмечают в академии, состоит в совместном обучении представителей высшего уровня резерва управленческих кадров президента РФ, правительства РФ и ведущих менеджеров. Уточняется, что темы проектных работ слушателей базируются на основных направлениях деятельности правительства.

Сам курс состоит из шести модулей, в рамках которых резервисты изучат целый комплекс тем - современные подходы и практику социально-экономического развития, пространственное и региональное развитие, человеческий капитал, управление развитием, инвестиции и финансы, повышение качества государственного регулирования, повышение личной эффективности руководителя. Запланирована недельная стажировка в Малайзии для изучения международного опыта государственного управления.

Также участников ждет личностно-профессиональная диагностика как "на входе" в программу, так и "на выходе". Как поясняют в академии, слушатели получат индивидуальную развивающую обратную связь, которая служит ориентиром и выступает мощным стимулом для дальнейшего наращивания управленческих ресурсов. Программа реализуется под патронажем правительства, обучение продлится до ноября 2018 года.