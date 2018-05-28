Губернатор Подмосковья заявил, что будет баллотироваться на второй срок

Глава Подмосковья Андрей Воробьев заявил, что намерен участвовать в губернаторских выборах, которые состоятся в сентябре этого года. Первым этапом его избирательной кампании будет участие в праймериз "Единой России".

- Я иду на выборы. 30 мая состоятся внутрипартийные праймериз. Моя задача на этих праймериз - заявить не только о желании и готовности идти на выборы, но и о той программе, которая будет нами реализована. Стратегическая задача - сделать Подмосковье сильным, здоровым и чистым, - сказал Воробьев, проводя совещание с руководящим составом правительства области.

Напомним, предыдущие выборы губернатора Московской области, состоявшиеся в сентябре 2013 года, Андрей Воробьев выиграл с результатом в 78,84% голосов избирателей.