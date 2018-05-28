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28.05.2018 13:01
Рубрика: Культура
Проект: В регионах

Лев Данилкин выступит на фестивале "Красная площадь"

Текст: Наталья Соколова

1 июня в рамках проекта "Книги моей жизни" гости фестиваля "Красная площадь" познакомятся с любимыми книгами известного российского журналиста, литературного критика, редактора отдела культуры Льва Данилкина. Встреча пройдет с 17:00 до 17:45.

Фото: РГ
На книжном фестивале "Красная площадь" запланировано более 500 событий

Вести мероприятие будет главный редактор сайта проекта Клариса Пульсон.

На следующий день 2 июня в 13:00 состоится встреча с известной пианисткой Екатериной Мечетиной, которая также является героиней проекта. А 3 июня в 18:30 гости фестиваля встретятся с Сергеем Шаргуновым.

Досье

"Книги моей жизни" - общероссийская акция в поддержку чтения. Проводится при поддержке Федерального агентства по печати и массовых коммуникаций и Российского Книжного Союза. В рамках проекта самые читающие актеры, музыканты, ученые, певцы, телеведущие, медийные персоны, писатели рассказывают о книгах, которые оказали влияние на становление их характера и жизненно важных принципов, помогли им в работе и творчестве.

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