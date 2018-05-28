ОНПП "Технология" представило последние разработки на HeliRussia 2018

Наукоемкая продукция авиационного назначения производства Обнинского научно-производственного предприятия (ОНПП) "Технология" им. А.Г. Ромашина стала основой экспозиции холдинга "РТ-Химкомпозит" (входит в Госкорпорацию Ростех) на 11-й Международной выставке вертолетной индустрии HeliRussia.

ОНПП "Технология" представило многослойные панели пола и интерьера из полимер- и стеклосотопластов, а также образцы сотовых полимерных, стеклопластиковых и алюминиевых заполнителей, используемых в производстве авиационной техники. Также были продемонстрированы изделия конструкционной оптики для летательных аппаратов, в частности, остекление из монолитного оптического поликарбоната, представляющее новую линейку продукции предприятия.

На выставке экспонировалась и другая продукция "Технологии", например, светофильтры для бортовых аэронавигационных огней, выполненные из цветного термооптического стекла, различные виды просветляющих покрытий и керамические бронеэлементы, способные в составе композитной брони обеспечить надежную защиту авиационной техники.

Поскольку одной из ключевых на HeliRussia-2018 стала тема сельского хозяйства, отдельное место в экспозиции "Технологии" занял наземный заправочной комплекс, разработанный в рамках проекта создания всероссийской системы управления авиахимработами, реализуемого Ростехом.

Заправочный комплекс включает в себя емкости для авиатоплива и химсмеси, барботажную систему, автономную насосную станцию, генератор и комплект для обслуживания. Комплекс предназначен для обеспечения авиахимработ и организации отдыха летного и технического состава на необорудованных взлетно-посадочных площадках в полевых условиях.

Также специалисты ОНПП "Технология" представили результаты своей работы в рамках проекта создания российской единой системы управления авиахимработами на 1-й Всероссийской конференции по развитию сельскохозяйственной авиации в России, которая прошла в рамках выставки.