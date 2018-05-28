Орловцу дали 13 лет за убийство из ревности

В Орловской области суд вынес обвинительный приговор по делу о незаконном проникновении в чужое жилище и убийстве. Об этом сообщает прокуратура региона.

Приговор вынесен в отношении 53-летнего местного жителя. В декабре прошлого года, находясь в состоянии алкогольного опьянения, он через окно проник в дом своей знакомой.

- Между ними возник конфликт на почве ревности, - рассказали в прокуратуре Орловской области. - Подсудимый нанес потерпевшей удар ножом в область грудной клетки. Женщина скончалась на месте преступления.

Суд приговорил мужчину к 13 годам лишения свободы с отбыванием в исправительной колонии строгого режима. В качестве дополнительного наказания ему назначено ограничение свободы сроком на полтора года.

Кроме того, удовлетворен иск родственников погибшей о взыскании с осужденного 500 тысяч рублей в счет возмещения причиненного морального вреда.