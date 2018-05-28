Против Александра Борового, человека, который удерживал заложников на улице Молотова в Москве, возбуждено уголовное дело. Он будет отвечать и за захват заложников, и за убийство. Расследует это преступление Главное следственное управление СК РФ по Москве.

Напомним, в конце прошлой недели вечером в девятиэтажке N 15, корпус 1 по улице Молостовых в столичном районе Перово случилось ЧП. Как рассказали корреспонденту "РГ" в СК, в квартире N 289, на шестом этаже, проживали 57-летний Александр Боровой и его новые соседи, семья Ереминых: Валерий, его жена Роза и их ребенок. Небольшая двушка около полугода назад стала коммунальной квартирой. В минувший несчастливый четверг в квартире случилась очередная ссора Александра Борового с Валерием Ереминым. Таких скандалов за прошедшие месяцы было очень много.

По словам следователей, Боровой требовал от Еремина впустить его в ванную помыться. Новые соседи не давали ему пройти в ванную. Словесная перепалка переросла в драку, но силы были явно не равны и Боровой ушел в свою комнату, а вернулся уже с карабином "Сайга".

Художник не стрелял сразу на поражение, и это установлено точно - первый выстрел был в потолок

Он не стрелял сразу на поражение, и это установлено точно - первый выстрел был в потолок. После выстрела Боровой потребовал от Ереминых убираться из его квартиры, обвинив их в связях с черными риелторами, у которых они купили долю в его 44-метровой двушке.

Полицию Боровой не позвал - полиция, как оказалось, про конфликтную ситуацию знала и, как водится, не вмешивалась. Хотя была в курсе всего, включая и то, что конфликт идет по нарастающей, а у старого жильца есть оружие и он не раз у полиции просил помощи.

Полицию вызвали соседи, услышав выстрел. А потом была стандартная схема - приехали люди в форме, все оцепили, вызвали скорую помощь. Начались переговоры, которые шли недолго. Полицейские и спецназовцы Росгвардии предлагали Боровому сдаться, но он застрелил Валерия Еремина и ранил себя. Роза Еремина и ребенок не пострадали. Раненого Александра Борового под усиленной охраной Росгвардии отправили в больницу.

По горячим следам следователи опросили соседей Александра Борового и полицейских из ОМВД по району Перово. Картина сложилась следующая: Александр Боровой по профессии художник. Живет один. Он более тридцати лет занимается декоративно-прикладным искусством - вышивает портреты и является членом Союза художников и графиков России.

Семья у художника была. Но распалась. Жена и сын живут отдельно. В конце 2017 года сын Александра Борового продал их долю в квартире чужим людям. Риелторы нашли покупателей на часть маленькой квартиры Боровых, которыми оказалась семья Ереминых.

По общему правилу, доли в квартирах продаются за половину от рыночной стоимости жилья. Желающим подселиться ее продают дороже, но объясняют, что старого соседа вполне реально "подвинуть". И тогда новоселы имеют серьезный шанс дешево получить всю квартиру. В этом деле главное - создать такие условия, чтобы сосед быстрее убрался.

Приблизительно так выглядит стандартная схема работы черных риелторов. По данным следователей, Боровой только за последний месяц два раза обращался к участковому с просьбой найти черных риелторов, которые не оставляли его в покое - постоянно звонили ему и угрожали, что если он не съедет и не продаст им оставшиеся его квадратные метры, то у него будут большие проблемы. Прелагали 500 тысяч.

Желающим подселиться долю продают дороже, но объясняют, что старого соседа можно "подвинуть"

По рассказам соседей, которым жаловался Александр Боровой, новые жильцы постоянно измывались над ним, унижали, не пускали в ванную, а полиция не вмешивается. Теперь его слова о черных риелторах, о которых писал в соцсетях Боровой и рассказывал соседям, будут проверять. Как и работу участкового и отделения полиции. Кстати, то, что художник туда обращался, и не раз, официально уже признала столичная полиция:

- Сотрудниками полиции установлено, что гражданин, незаконно удерживавший семью в квартире на улице Молостовых, ранее обращался в полицию с сообщением о том, что якобы черными риелторами была незаконно отчуждена доля в его двухкомнатной квартире, - рассказали в пресс-службе ГУВД.

После выстрелов стражи порядка на удивление быстро, буквально за считаные часы, провели проверку. Она показала, что "нехорошая" квартира принадлежала на праве общей долевой собственности в следующих долях: заявителю - одна треть, его бывшей жене - две трети. Сын Борового по доверенности от матери продал две трети доли квартиры Ереминым. Покупатели, по словам полицейских, сами жаловались в полицию о конфликтах с сожителем. Были организованы проверки, но "факт незаконного отчуждения семьей потерпевших доли в квартире по улице Молостовых своего подтверждения не нашел". О жалобах старого жильца полиция ничего не рассказала. Версию Борового проверит уже Следственный комитет.

Черных риелторов последние годы стали ловить. Весной в Московском областном суде прозвучал приговор большой банде таких охотников за жильем одиноких стариков из Москвы и Подмосковья.