Напомним, в конце прошлой недели вечером в девятиэтажке N 15, корпус 1 по улице Молостовых в столичном районе Перово случилось ЧП. Как рассказали корреспонденту "РГ" в СК, в квартире N 289, на шестом этаже, проживали 57-летний Александр Боровой и его новые соседи, семья Ереминых: Валерий, его жена Роза и их ребенок. Небольшая двушка около полугода назад стала коммунальной квартирой. В минувший несчастливый четверг в квартире случилась очередная ссора Александра Борового с Валерием Ереминым. Таких скандалов за прошедшие месяцы было очень много.
По словам следователей, Боровой требовал от Еремина впустить его в ванную помыться. Новые соседи не давали ему пройти в ванную. Словесная перепалка переросла в драку, но силы были явно не равны и Боровой ушел в свою комнату, а вернулся уже с карабином "Сайга".
Он не стрелял сразу на поражение, и это установлено точно - первый выстрел был в потолок. После выстрела Боровой потребовал от Ереминых убираться из его квартиры, обвинив их в связях с черными риелторами, у которых они купили долю в его 44-метровой двушке.
Полицию Боровой не позвал - полиция, как оказалось, про конфликтную ситуацию знала и, как водится, не вмешивалась. Хотя была в курсе всего, включая и то, что конфликт идет по нарастающей, а у старого жильца есть оружие и он не раз у полиции просил помощи.
Полицию вызвали соседи, услышав выстрел. А потом была стандартная схема - приехали люди в форме, все оцепили, вызвали скорую помощь. Начались переговоры, которые шли недолго. Полицейские и спецназовцы Росгвардии предлагали Боровому сдаться, но он застрелил Валерия Еремина и ранил себя. Роза Еремина и ребенок не пострадали. Раненого Александра Борового под усиленной охраной Росгвардии отправили в больницу.
По горячим следам следователи опросили соседей Александра Борового и полицейских из ОМВД по району Перово. Картина сложилась следующая: Александр Боровой по профессии художник. Живет один. Он более тридцати лет занимается декоративно-прикладным искусством - вышивает портреты и является членом Союза художников и графиков России.
Семья у художника была. Но распалась. Жена и сын живут отдельно. В конце 2017 года сын Александра Борового продал их долю в квартире чужим людям. Риелторы нашли покупателей на часть маленькой квартиры Боровых, которыми оказалась семья Ереминых.
По общему правилу, доли в квартирах продаются за половину от рыночной стоимости жилья. Желающим подселиться ее продают дороже, но объясняют, что старого соседа вполне реально "подвинуть". И тогда новоселы имеют серьезный шанс дешево получить всю квартиру. В этом деле главное - создать такие условия, чтобы сосед быстрее убрался.
Приблизительно так выглядит стандартная схема работы черных риелторов. По данным следователей, Боровой только за последний месяц два раза обращался к участковому с просьбой найти черных риелторов, которые не оставляли его в покое - постоянно звонили ему и угрожали, что если он не съедет и не продаст им оставшиеся его квадратные метры, то у него будут большие проблемы. Прелагали 500 тысяч.
По рассказам соседей, которым жаловался Александр Боровой, новые жильцы постоянно измывались над ним, унижали, не пускали в ванную, а полиция не вмешивается. Теперь его слова о черных риелторах, о которых писал в соцсетях Боровой и рассказывал соседям, будут проверять. Как и работу участкового и отделения полиции. Кстати, то, что художник туда обращался, и не раз, официально уже признала столичная полиция:
- Сотрудниками полиции установлено, что гражданин, незаконно удерживавший семью в квартире на улице Молостовых, ранее обращался в полицию с сообщением о том, что якобы черными риелторами была незаконно отчуждена доля в его двухкомнатной квартире, - рассказали в пресс-службе ГУВД.
После выстрелов стражи порядка на удивление быстро, буквально за считаные часы, провели проверку. Она показала, что "нехорошая" квартира принадлежала на праве общей долевой собственности в следующих долях: заявителю - одна треть, его бывшей жене - две трети. Сын Борового по доверенности от матери продал две трети доли квартиры Ереминым. Покупатели, по словам полицейских, сами жаловались в полицию о конфликтах с сожителем. Были организованы проверки, но "факт незаконного отчуждения семьей потерпевших доли в квартире по улице Молостовых своего подтверждения не нашел". О жалобах старого жильца полиция ничего не рассказала. Версию Борового проверит уже Следственный комитет.
Черных риелторов последние годы стали ловить. Весной в Московском областном суде прозвучал приговор большой банде таких охотников за жильем одиноких стариков из Москвы и Подмосковья.