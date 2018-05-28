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28.05.2018 11:30
Рубрика: Происшествия
Проект: В регионах

Под Тверью в ДТП с грузовиком пострадали пять человек

Текст: Элина Труханова (Тверь)

В Тверской области в ДТП с грузовиком один человек погиб, четверо травмированы.

Фото: depositphotos.com
Под Тверью выбежавший на рельсы лось задержал 10 поездов

По информации УГИБДД по Тверской области, авария произошла 28 мая около 03.25 на 160-м километре трассы М-10 "Россия" в Калининском районе.

По предварительной версии, автомобиль Toyota Estima врезался в стоявший на попутной обочине грузовик MAN. В результате на месте погиб 31-летний пассажир минивэна. Четверо других пассажиров легковушки - мужчины 51, 41, 26 и 23 лет - получили травмы различной степени тяжести. Однако госпитализирован был только мужчина 1966 года рождения, остальным помощь оказана на месте. 20-летний парень, сидевший за рулем Тoyota Estima, не пострадал.

По факту происшествия проводится проверка.

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