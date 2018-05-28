Под Тверью выбежавший на рельсы лось задержал 10 поездов

В Тверской области из-за лося, неожиданно выбежавшего на железнодорожные пути, оказались задержаны больше десяти пригородных поездов.

По информации пресс-центра Октябрьской железной дороги, инцидент произошел в три часа ночи на 28 мая на станции Дорошиха.

Животное выскочило на пути перед поездом № 81 Санкт-Петербург - Белгород. Машинист применил экстренное торможение, но избежать наезда не удалось.

На ОЖД сообщили, что пути не повреждены, а подвижной состав с рельсов не сошел. Но из-за случившегося оказались задержаны больше десятка пригородных поездов - время опоздания составило от 20 минут до часа.