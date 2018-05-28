СК возбудил дело по крушению самолета под Рязанью

Следствие предполагает, что падение легкомоторного самолета под Рязанью произошло из-за нарушения правил безопасности и эксплуатации. Московским межрегиональным следственным управлением на транспорте СК России возбуждено дело по части 2 статьи 263 УК РФ, сообщает пресс-служба ведомства.

В ходе проверки следователи установили, что упавший самолет Х-32 "Бекас", принадлежащий частному лицу, вопреки требованиям Воздушного кодекса РФ и авиационных правил эксплуатировался без сертификата летной годности и свидетельства владельца. Как выяснилось, эксплуатационная документация вообще не велась.

Следователями осмотрено место происшествия, изъята необходимая документация, образцы топлива, опрошены очевидцы. Сбор доказательной базы продолжается.

Напомним, самолет Х-32 "Бекас" потерпел крушение 26 мая в 20:15 на окраине деревни Кобылино Ухоловского района Рязанской области в ходе химической обработки полей. 54-летний пилот воздушного судна от полученных травм скончался на месте.