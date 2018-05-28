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Прокурор в Мосгорсуде попросил 14 лет колонии строгого режима для украинца Романа Сущенко, обвиняемого в шпионаже в России.

28 мая в ходе прений сторон в столичном суде гособвинитель попросил назначить Сущенко наказание в виде 14 лет заключения в колонии строгого режима. Сам обвиняемый в последнем слове заявил, что стал жертвой провокации и попросил вынести ему оправдательный приговор. Оглашение вердикта в Мосгорсуде назначено на 4 июня.

Дело Романа Сущенко имеет гриф "секретно", поэтому слушания проходили в закрытом режиме. Его обвиняют по статье 276 УК РФ о шпионаже, наказание по которой предусматривает до 20 лет лишения свободы.

Фото: depositphotos.com
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ФСБ России 3 октября 2016 года сообщила о задержании сотрудника главного управления разведки минобороны Украины полковника Романа Сущенко, который, по данным спецслужбы, собирал секретные сведения о деятельности Вооруженных сил РФ и Росгвардии. Сам Сущенко заявил в суде, что до задержания шесть лет официально проживал в Париже и являлся собственным корреспондентом "Укринформа". В Москву, по его словам он приехал во время отпуска, чтобы навестить родственников.

Официальный Киев назвал задержание провокацией, а обвинения в шпионаже - надуманными. Агентство "Укринформ" также сообщило, что Сущенко с 2002 года является их корреспондентом и, будучи в отпуске, прибыл в Москву по личным делам. В МИД России сообщили, что Сущенко не обращался в министерство иностранных дел для получения журналистской аккредитации.

Защитник украинского гражданина адвокат Марк Фейгин утверждает, что Роман Сущенко, который в течение шести лет проживал на территории Франции, являясь корреспондентом агентства "Укринформ" в Париже, неоднократно посещал Россию и во время задержания находился здесь по личным мотивам. В России у него проживают родственники.

По словам адвоката, его подзащитному вменяется несколько эпизодов шпионажа, в том числе то, что он собирал информацию о конфликте в Донбассе.

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