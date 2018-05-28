Собянин: Число предпринимателей в Москве выросло в полтора раза

Новости

Минпрос: Более 10 процентов школьников учатся во вторую смену 14:56
Путин назначил мэра Якутска врио главы Якутии 14:52
В Лондоне впервые показали редкий римский саркофаг 14:49
МИД РФ сообщил о встрече Лаврова с президентом Беларуси 14:45
На экс-мэра Арзамаса завели уголовное дело 14:36
Стартовало производство нового внедорожника Suzuki Jimny 14:26
В Якутске избили блогершу с самыми большими бровями 14:25
Новгородскому музею вернут похищенные во время войны старинные книги 14:23
В Донецке сообщили о ликвидации диверсионных групп ВСУ 14:22
Под Волгоградом подросток упал с высоты, убегая из дома по простыням 14:18
Романа Курцына наградили за роль в фильме "Крым" 14:16
США аннулировали визу ООН главе международного комитета Совфеда 14:15
Сергей Цыб стал первым замминистра промышленности и торговли 14:13
В Москве обсудят будущее пенсионной системы 14:13
В Ростовской области пробки парализовали движение на трассе М-4 "Дон" 14:08
В Египте у храма богини Хатхор найдены неизвестные надписи 14:08
Леонид Горнин стал первым замминистра финансов 14:04
Президент Италии назначил на должность премьера Карло Коттарелли 14:04
В Саратове лошадь на ипподроме травмировала студентку 13:55
Под Красноярском ребенок погиб от удара током 13:47
Известный виолончелист сыграл Queen на судне посреди Онежского озера 13:47
В Заполярье чиновники впервые написали краеведческий диктант 13:45
ФСБ Крыма оценила риск проникновения диверсантов на полуостров 13:42
Дэдпул побил в российском прокате Хана Соло и Сергея Лукьяненко 13:42
Бразильцы получат рекордные премиальные в случае победы на ЧМ-2018 13:27
• • •
Власть
Экономика
В регионах
В мире
Происшествия
Общество
Спорт
Культура
Все рубрики
Документы
Спецпроекты
Наши издания
Российская Газета
РГ-неделя
Родина
Тематические приложения
Союз
Библиотечка
...
16+
Как съездить в отпуск на деньги своего работодателя
Как съездить в отпуск на деньги своего работодателя
Что не пропустить по ТВ на неделе с 28 мая по 3 июня
Что не пропустить по ТВ на неделе с 28 мая по 3 июня
Проверьте себя: Сможете ли вы сдать ЕГЭ
Проверьте себя: Сможете ли вы сдать ЕГЭ
28.05.2018 13:37
Рубрика: Экономика
Проект: В регионах

Собянин: Число предпринимателей в Москве выросло в полтора раза

Текст: Сергей Бабкин
Количество бизнесменов в столице за последние пять лет выросло в полтора раза и достигло миллиона. Мэр Сергей Собянин заявил об этом на пленарном заседании Московского предпринимательского форума, который открылся сегодня в Манеже.

"Ежегодно в нашем городе вводится до 5 миллионов квадратных метров коммерческой недвижимости, - подчеркнул глава города. - Эти площади востребованы у арендаторов. Более того, владельцы офисов стараются любыми путями угодить партнерам, лишь бы они приходили в их коворкинги".

Фото: Виталий Белоусов/РИА Новости
Собянин рассказал, почему решил идти на выборы мэра Москвы

Востребованность офисов в центре, по оценкам Собянина, выросла после реконструкции Тверской и других улиц. "Москвичи стали чаще гулять по городу, мы фиксируем пятикратный рост, - сказал мэр. - А мы чаще всего не просто ходим, а заглядываем в магазины, в кафе. Соответственно мы получаем новые драйверы для бизнеса".

Статистика показывает, что Москва становится комфортнее для коммерсантов, считает Собянин. Об этом говорит расширение сети технопарков, резиденты которых получают 25-процентные льготы по налогам.

"Многие нам говорят, мол, конечно, Москва богатая, раздает преференции направо и налево, - заявил мэр. - Но никто не задумывается, что все это многократно окупается нашему бюджету".

Еще одно преимущество для московского бизнеса - дешевый мобильный интернет, тот же Нью-Йорк по сравнению с Москвой переплачивает за эту услугу пятикратно. Дополнительный стимул, по оценкам главы города, должна дать и реновация. "В новых домах коммерческие помещения будут гораздо комфортнее, чем в устаревших пятиэтажках", - полагает глава города.

В Москве объем инвестиций вырос на 70 процентов

Впрочем, как показал интерактивный опрос участников форума, большинство коммерсантов предпочитают вести бизнес дистанционно. При этом, согласно результатам того же исследования, у 71 процента форумчан нет даже мобильного приложения. Однако есть и более жизнеутверждающая статистика: среди московских предпринимателей только 17 процентов работают по франшизе, а у остальных к созданию предприятия привела собственная бизнес-идея.

Открывшийся в Манеже предпринимательский форум, напомним, стал стартовым мероприятием впервые проходящей Московской недели предпринимательства. Она продлится вплоть до 1 июня и соберет на своих площадках около 60 тысяч участников.

Главное сегодня

Путин назначил мэра Якутска врио главы Якутии
Путин в видеообращении поздравил российских пограничников
Канцлер Австрии заявил о ненадежности США
Пушков раскрыл интригу предстоящей встречи Трампа и Ким Чен Ына
В ФСБ заявили о рисках проникновения в Крым украинских диверсантов