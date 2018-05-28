Собянин: Число предпринимателей в Москве выросло в полтора раза

Количество бизнесменов в столице за последние пять лет выросло в полтора раза и достигло миллиона. Мэр Сергей Собянин заявил об этом на пленарном заседании Московского предпринимательского форума, который открылся сегодня в Манеже.

"Ежегодно в нашем городе вводится до 5 миллионов квадратных метров коммерческой недвижимости, - подчеркнул глава города. - Эти площади востребованы у арендаторов. Более того, владельцы офисов стараются любыми путями угодить партнерам, лишь бы они приходили в их коворкинги".

Востребованность офисов в центре, по оценкам Собянина, выросла после реконструкции Тверской и других улиц. "Москвичи стали чаще гулять по городу, мы фиксируем пятикратный рост, - сказал мэр. - А мы чаще всего не просто ходим, а заглядываем в магазины, в кафе. Соответственно мы получаем новые драйверы для бизнеса".

Статистика показывает, что Москва становится комфортнее для коммерсантов, считает Собянин. Об этом говорит расширение сети технопарков, резиденты которых получают 25-процентные льготы по налогам.

"Многие нам говорят, мол, конечно, Москва богатая, раздает преференции направо и налево, - заявил мэр. - Но никто не задумывается, что все это многократно окупается нашему бюджету".

Еще одно преимущество для московского бизнеса - дешевый мобильный интернет, тот же Нью-Йорк по сравнению с Москвой переплачивает за эту услугу пятикратно. Дополнительный стимул, по оценкам главы города, должна дать и реновация. "В новых домах коммерческие помещения будут гораздо комфортнее, чем в устаревших пятиэтажках", - полагает глава города.

Впрочем, как показал интерактивный опрос участников форума, большинство коммерсантов предпочитают вести бизнес дистанционно. При этом, согласно результатам того же исследования, у 71 процента форумчан нет даже мобильного приложения. Однако есть и более жизнеутверждающая статистика: среди московских предпринимателей только 17 процентов работают по франшизе, а у остальных к созданию предприятия привела собственная бизнес-идея.

Открывшийся в Манеже предпринимательский форум, напомним, стал стартовым мероприятием впервые проходящей Московской недели предпринимательства. Она продлится вплоть до 1 июня и соберет на своих площадках около 60 тысяч участников.