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28.05.2018 20:15
Рубрика: Культура
Проект: В регионах

Собянин рассказал о будущем внутриквартальных библиотек столицы

Текст: Любовь Проценко
В столице будет реализована новая программа "Московские библиоцентры", частью которой станет развитие сети внутриквартальных библиотек. Об этом рассказал мэр Москвы Сергей Собянин на встрече с сотрудниками государственных публичных библиотек, прошедшей в Государственном музее Пушкина.

"Начиная с 2010 года в Москве реализуется пилотный проект создания на базе библиотек современных интеллектуальных центров, цель которого - сделать библиотеки более открытыми для города и горожан, превратить их в пространства, сочетающие в себе функции библиотеки, культурного центра и городской гостиной", - говорится в сообщении пресс-службы мэра и правительства Москвы. В настоящее время уже  проведена комплексная модернизация по стандарту "Московских библиоцентров" 5 библиотек - №169 "Проспект", им. Ф. Достоевского, №166 им. 1 Мая, № 129, №67. В  результате  число читателей и посетителей в этих библиотеках увеличилось в среднем на 20%. Всего же за  2011-2017 годы в городе были капитально отремонтированы  23 библиотеки.

Фото: Роман Щербенков
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"Программа "Московские библиоцентры" нацелена на комплексное развитие библиотек: ремонт зданий и создание общественных культурных пространств шаговой доступности для москвичей. Обновленные библиотеки будут иметь доступ к электронным ресурсам, в них можно будет проводить выставки, лекции, мастер-классы и другие культурные и досуговые мероприятия. Для детей там появится специальная  детская развивающая  зона с  коворкинг-пространством, современным компьютерным залом,  кружками для посетителей всех возрастов и бук-кафе",  - рассказали в мэрии.

Уже в текущем году, отметили в пресс-службе,  предполагается начать работы в лучших по посещаемости, но нуждающихся в ремонте двух-трех библиотеках в каждом административном округе, а всего в 30-50. В первых 10 до конца 2018- года планируется завершить реконструкцию.  А в дальнейшем ежегодно ремонтировать еще по 40-50 зданий библиотек ежегодно.

Напомним, сейчас в столице  - крупнейшая сеть публичных библиотек в России,  оказывающих бесплатные услуги населению. Объединенные в 20 библиотечных центров, они расположены по  440 адресам.  Фактически из любой точки города путь до ближайшей библиотеки занимает не более  10 минут. Совокупный книжный фонд - 19,7 млн книг, в т.ч. читателям доступно 1,8 млн редких книг. Число постоянных читателей - 1,9 млн человек.

Популярность библиотек достигла 10 млн посещений в год.  На их базе работают 725 кружков и секций для взрослых и детей. Ежегодно там проходит до  20 тысяч культурно-досуговых мероприятий.  Средняя заработная плата сотрудников библиотек в 2017 году составила 63 тысячи рублей.

Фото: wikimedia.org
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Летние читальни организованы в городских  парках культуры и отдыха. В прошлом году их было 13. Их посетило  21,5 тысяч человек или вдвое больше, чем  в 2016 году. Запущен специальный проект  по приобретению для московских библиотек книг-лауреатов и номинантов литературных премий. Все библиотеки подключены к Национальной электронной библиотеке.

Справка "РГ" 

В 2017 году  Москва стала призером Всероссийского конкурса "Самый читающий регион". С марта 2018 года библиотеки Москвы участвуют в проекте "Московское долголетие". 1,4 тысяча москвичей старшего поколения уже посещают курсы компьютерной грамотности и другие занятия, которые проводят свыше 120 библиотек.

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