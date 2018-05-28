Новости

На Урале в больнице умерла школьница 20:49
Медведев подписал распоряжение о передаче Промсвязьбанка в казну 20:41
МО РФ опровергло информацию о перехвате израильских истребителей 20:38
"Газпром" оспорил решение суда по контракту с "Нафтогазом" 20:00
СМИ: Роман Абрамович получил паспорт Израиля 19:57
В Пскове устранили утечку серной кислоты 19:39
ЕС примет новые санкции против Венесуэлы в ближайшие недели 19:37
Египтянин подал миллиардный иск к Рамосу за травму Салаха 19:36
РАНХиГС открыла обучение нового потока по программе высшего кадрового резерва 19:15
Белорусы завоевали Гран-при молодежного энергетического форума в РФ 19:11
Басманный суд заочно арестовал советника главы МВД Украины 19:04
Россияне получили безвизовый въезд во все страны Центральной Америки 19:02
Национальный аэропорт Минск признали лучшим в СНГ 19:00
На Савеловском направлении остановлено движение электричек 18:59
В Подмосковье школьник утонул в реке 18:44
МАК приступил к расследованию авиакатастрофы под Волгоградом 18:42
Меган Маркл изучит семнадцать правил королевского этикета 18:30
МИД РФ заявил о "напряжении" в США из-за закона о контрсанкциях 18:10
СК возбудил дело по крушению самолета под Рязанью 18:05
Мифы и легенды о легендарной выставке ВДНХ 18:05
Белорусская школьница поразила всех в финале "Ты супер!" 18:00
Десять человек пострадали в ДТП с автобусом в Мурманске 17:57
Coca-Cola впервые начала выпускать алкогольные напитки 17:53
Под Ярославлем мужчина избил соседа за шумный ремонт 17:53
Замглавы МИД РФ обсудил с послом КНДР ситуацию на Корейском полуострове 17:51
• • •
Власть
Экономика
В регионах
В мире
Происшествия
Общество
Спорт
Культура
Все рубрики
Документы
Спецпроекты
Наши издания
Российская Газета
РГ-неделя
Родина
Тематические приложения
Союз
Библиотечка
...
16+
Как съездить в отпуск на деньги своего работодателя
Как съездить в отпуск на деньги своего работодателя
Что не пропустить по ТВ на неделе с 28 мая по 3 июня
Что не пропустить по ТВ на неделе с 28 мая по 3 июня
Проверьте себя: Сможете ли вы сдать ЕГЭ
Проверьте себя: Сможете ли вы сдать ЕГЭ
Тверской районный суд столицы 28 мая рассмотрел ходатайство следствия о продлении срока содержания под стражей совладельца группы "Сумма" Зиявудина Магомедова и его брата Магомеда, обвиняемым в организации преступного сообщества, мошенничестве и крупной растрате.

По сообщению представителя суда, следствие попросило оставить братьев Магомедовых, а также экс-гендиректора компании "Интекс" Артура Максидов, в следственном изоляторе "Лефортово" до августа.

Они являются фигурантами уголовного дела о хищениях и растратах на сумму 2,5 миллиарда рублей. Судья Алексей Криворучко сообщил, что срок расследования этого уголовного дела продлен до 5 августа 2018 года.

Басманный суд заочно арестовал советника главы МВД Украины

Следственным департаментом МВД России Зиявудину Магомедову предъявлены обвинения в совершении преступлений, предусмотренных частью 4 статьи 159 УК РФ - в мошенничестве в особо крупном размере, частью 4 статьи 160 УК РФ - в присвоении или растрате, по части 1 статьи 210 УК РФ - в организации преступного сообщества. Его брат Магомед обвиняется еще и по части 2 статьи 222 УК РФ - в незаконном обороте оружия.

Что касается третьего фигуранта дела, Артура Максидова, то полицейские следователи предъявили ему обвинение в мошенничестве, растрате и хищении почти 669 миллионов рублей. Он также обвиняется в организации преступного сообщества.

По данным следствия, озвученным в суде, "в преступной деятельности участвовало значительное количество физических и юридических лиц, действующих согласованно и конспиративно в интересах Магомедовых на протяжении длительного времени как на территории РФ, так и в зарубежных странах".

Следствие считает, что похищенные деньги были выведены на счета офшорных копаний за границу. Но куда, на счета каких именно компаний - пока не установлено.

Всего в уголовном деле, связанном с группой "Сумма", в настоящее время семь эпизодов - они касаются, в частности, мошенничества с активами "Федеральной сетевой компании", "Объединенной зерновой компании", строительства стадиона в Калининграде. За такие преступления виновным грозит до 15 лет лишения свободы.

Главное сегодня

МИД РФ заявил о "напряжении" в США из-за закона о контрсанкциях
"Газпром" оспорил решение суда по контракту с "Нафтогазом"
Совфед отреагировал на желание Польши разместить у себя базу США
В Крыму ответили на сравнение полуострова с неприступной крепостью
Путин назначил мэра Якутска врио главы Якутии