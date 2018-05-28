Тверской районный суд столицы 28 мая рассмотрел ходатайство следствия о продлении срока содержания под стражей совладельца группы "Сумма" Зиявудина Магомедова и его брата Магомеда, обвиняемым в организации преступного сообщества, мошенничестве и крупной растрате.

По сообщению представителя суда, следствие попросило оставить братьев Магомедовых, а также экс-гендиректора компании "Интекс" Артура Максидов, в следственном изоляторе "Лефортово" до августа.

Они являются фигурантами уголовного дела о хищениях и растратах на сумму 2,5 миллиарда рублей. Судья Алексей Криворучко сообщил, что срок расследования этого уголовного дела продлен до 5 августа 2018 года.

Следственным департаментом МВД России Зиявудину Магомедову предъявлены обвинения в совершении преступлений, предусмотренных частью 4 статьи 159 УК РФ - в мошенничестве в особо крупном размере, частью 4 статьи 160 УК РФ - в присвоении или растрате, по части 1 статьи 210 УК РФ - в организации преступного сообщества. Его брат Магомед обвиняется еще и по части 2 статьи 222 УК РФ - в незаконном обороте оружия.

Что касается третьего фигуранта дела, Артура Максидова, то полицейские следователи предъявили ему обвинение в мошенничестве, растрате и хищении почти 669 миллионов рублей. Он также обвиняется в организации преступного сообщества.

По данным следствия, озвученным в суде, "в преступной деятельности участвовало значительное количество физических и юридических лиц, действующих согласованно и конспиративно в интересах Магомедовых на протяжении длительного времени как на территории РФ, так и в зарубежных странах".

Следствие считает, что похищенные деньги были выведены на счета офшорных копаний за границу. Но куда, на счета каких именно компаний - пока не установлено.

Всего в уголовном деле, связанном с группой "Сумма", в настоящее время семь эпизодов - они касаются, в частности, мошенничества с активами "Федеральной сетевой компании", "Объединенной зерновой компании", строительства стадиона в Калининграде. За такие преступления виновным грозит до 15 лет лишения свободы.