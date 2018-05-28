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Мосгорсуд признал законным арест имущества родственников бывшего заместителя главы правительства Дагестана Раюдина Юсуфова, но снял арест с имущества его однофамильца.

"Был снят арест с имущества однофамильца Раюдина Юсуфова, в остальном постановление было оставлено без изменений", - сообщил адвокат бывшего высокопоставленного дагестанского чиновника Дагир Хасавов. Оказалось, что арест на имущество однофамильца бывшего вице-премьера был наложен по ошибке. Однофамилец Резван Юсуфов оказался не родственником высокопоставленного Юсуфова, а сыном обычного водителя, который раньше работал в автопарке правительства республики.

Фото: Виталий Невар/ТАСС
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Правда, защита добивалась снятия ареста и с имущества родственников вице-премьера, которое было, по словам адвоката, приобретено законно.

Например, как сообщил Хасавов, квартира дочери Юсуфова была выдана ей правительством республики как молодому специалисту. Старший брат начал строить дом, когда вице-премьер еще учился, а еще одна квартира приобретена на материнский капитал. По словам адвоката, все доказательства некриминального происхождения имущества были представлены суду, однако суд не принял их во внимание. Адвокат добавил, что планирует обжаловать это решение в Европейском суде по правам человека.

Бывший врио главы правительства Дагестана Абдусамад Гамидов, его бывшие заместители Шамиль Исаев и Раюдин Юсуфов, а также экс-министр образования и науки Дагестана Шахабас Шахов были задержаны в начале февраля в Махачкале в ходе масштабной операции правоохранительных органов. В тот же день их доставили спецбортом ФСБ в Москву, где позже суд санкционировал их арест.

Бывшим чиновникам инкриминируется хищение бюджетных средств, выделенных на социальную сферу, в результате чего бюджету Дагестана был нанесен ущерб на сумму 107,8 млн рублей. Кроме того, за время работы спецкомиссии из Москвы были задержаны мэр Махачкалы Муса Мусаев, главный архитектор столицы Дагестана Магомедрасул Гитинов, прошел ряд обысков.

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