Спектакль по роману Джонатана Свифта "Путешествия Гулливера" поставил хореограф Кирилл Симонов. Он был показан в рамках Открытого фестиваля искусств "Черешневый лес". Автор музыки - Алексей Ларин.

Задачей было заставить современную детскую аудиторию, "поколение гаджетов", поверить в мир великанов и лилипутов. В постановочную команду вошли художники Филипп Виноградов и Валентина Останькович, художник по свету Евгений Ганзбург, дирижер и музыкальный руководитель Алевтина Йоффе.

В итоге спектакль, оформленный новейшими техническими достижениями, включая 3D-mapping, произвел ошеломляющее впечатление. Это синтетическое балетное действо, в котором переплелись мультипликация и кинематограф, анимация и мюзикл. Постоянная "игра с масштабами" визуализирует два фантастических мира, и те же самые артисты, которые в первом акте играли лилипутов, во втором превратились в великанов.

Музыка балета не менее яркая, чем представление: запоминающийся мотив странствий с фанфарами-призывами, нежная и пленительная тема тоски Гулливера по дому, прекрасная по оркестровке картина шторма, мелодии "музыкальной шкатулки" лилипутского государства.

Разнообразие найденных декорационных решений не истощалось в течение всего спектакля. 3D-проекции на заднике сцены рисовали странствия героя, повстречавшего на своем пути индусов, эскимосов, японцев, русских и обычных современных путешественников. Это настоящее буйство красок, радужных переливов, анимационных картинок с полосатыми ледниками, фиолетовыми слонами, бабочками и золотыми рыбками.

Действие развивалось так стремительно, что было невозможно рассмотреть все детали постановки. Интересно придумана сцена битвы - стройные ноги на проекции, только что исполнявшие балетные па, вдруг начинают грубо затаптывать лилипутские вражеские войска.

Для спектакля провели специальные съемки, где артисты в роскошных исторических костюмах, с мушками и в париках пиршествуют за богато накрытым столом (гигантская проекция на заднике) и удивляются, глядя на лилипутского Гулливера, танцующего на сцене-столе, где каждая чашка и вилка больше его в 2 раза. На проекции также эффектно демонстрировалась снятая в увеличении настоящая "хореография лица" главного героя, наблюдающего за злыми лилипутами, замышляющими ослепить его. В итоге Гулливера спасает военный вертолет.

Прямая речь

Кирилл Симонов, хореограф-постановщик:

- Никогда не думал, что буду ставить детские спектакли. Решившись на эту постановку, я вдруг понял, что мне очень нравится этим заниматься. Сам спектакль я бы назвал квестом - интерактивное сказочное путешествие. Постановка такого сюжета потребовала очень больших усилий. Свифт написал свой роман совсем не для детей, в его сочинении много политики и сарказма. Создавая детский спектакль, мы рассказываем ту знаменитую историю, которую нам читали в детстве в переведенном варианте - сказке. Думаю, что это одно из моих самых прекрасных путешествий.