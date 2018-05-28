В Большом театре состоялась премьера проекта "Кантаты. Lab"

Не было ни гроша, да вдруг два Генделя сразу: через пару дней после "Триумфа времени и бесчувствия" в МАМТе свой проект "Кантаты. Lab" представила в Большом передовая сборная увлеченных оперой людей, молодых и не очень. В отличие от Исторической сцены, где в то же время шел почтительный гастрольный Вагнер, в бело-зеркальном трюме Большого кипела жизнь, было молодо, весело и пахло сенсацией.

С идеей "Кантаты. Lab" в Большой подался известный оперный критик и человек-дрожжи Илья Кухаренко, решивший, что свежим голосам хорошо бы встретиться со старинной музыкой в каком-то необязывающем формате. Например, скетчей по кантатам не самых утомленных исполнением авторов. Идея понравилась, руководитель Молодежной оперной программы Дмитрий Вдовин пригласил для своих подопечных коуча, завлит Татьяна Белова подхватила заботы о драматургии, неутомимый шеф по планам Ирина Черномурова нашла деньги, время и место. И все заверте…

Блестящей идеей было обратиться в инкубаторы завтрашнего дня российского театра - РАТИ-ГИТИС и Школу-студию МХАТ. Семеро молодых режиссеров мастерских Дмитрия Брусникина и Олега Кудряшова, они же брусникинцы и кудряши, быстро поняли, что в отличие от опер кантаты лояльны любым идеям. А их ровесники из Молодежной программы Большого (многие из которых уже могут щегольнуть лауреатскими званиями) еще не носят корону и готовы петь лежа, страдать сидя и не думать о диафрагме. Увы, разгулялись режиссеры как-то однотипно, зато живенько, и подспудная барочная готовность к смерти прорвалась на сцену в позитивном свете. Певцов с энергией доктора Хауса оперировали (две кантаты Генделя в ответственном исполнении Тамуны Гочашвили, Утариды Мирзамовой, Вадима Волкова), выхватывали тепленькими из постели с трупом в окровавленной простыне (Томас Арн "Бахус и Ариадна"), призывали к порядку на тюремной баланде (Россини "Жанна д’Арк" с дивной меццо Василисой Бержанской). Случалось, что певцов после фитнеса соблазняли жирным бургером (фрагменты из двух кантат Генделя), но и он не мог отвлечь от изумительной Кристины Мхитарян, а уж от благородной Евгении Асановой (Гайдн "Ариадна на Наксосе") и вовсе ничто не отвлекало. От хорошего вообще трудно отвлечься, вот не смогли же скрыться за роялем ангелы-концертмейстеры Елизавета Дмитриева и Даниил Орлов.

В отличие от Академии молодых певцов Мариинского театра, пекущей молодежные премьеры на малых сценах как пирожки, Большой такими проектами не балует. В нем даже атрибуты низкобюджетной постановки вроде бабушкиного серванта и неловких монтировщиков - уже вызов пышным будням главтеатра, а готовность прекрасных и талантливых молодых артистов к таким вот опытам выглядят наступанием на заслуженные пятки. Потому совсем не хочется кусать эту программу, приятнее радоваться, что она случилась. Перезнакомила талантливых ребят из разных цехов на соседних улицах - может, теперь они поставят что-то свое. Подарила хорошее настроение и хороший, местами очень хороший вокал, щенячий драйв и надежду на прекрасное завтра. Ради этого стоило тормошить кантаты Генделя.