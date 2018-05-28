Через три года в столице может появиться канатная дорога, которая будет полноценным общественным транспортом. С ее помощью планируется связать станции двух параллельных веток метро - "Сходненскую" и "Речной вокзал". Об этом на Петербургском международном экономическом форуме заявила вице-мэр Москвы Наталья Сергунина.

"Сходненская" фиолетовой линии и "Речной вокзал" зеленой линии находятся всего в двух километрах друг от друга, но их разделяет акватория Химкинского водохранилища. Чтобы попасть в соседний район приходится делать крюк на автобусе почти в десять километров через МКАД или ехать на метро через центр - на это уходит больше сорока минут. В кабинке канатной дороги можно будет преодолеть это расстояние всего за семь минут. Проект планируется реализовать на принципах государственно-частного партнерства. Стоимость - около 4 млрд рублей. "После запуска дорога будет принадлежать городу на праве собственности. Инвестор сможет эксплуатировать ее в течение 22 лет, - говорит Сергунина. - Проектом не предусмотрено финансовое участие города ни на стадии строительства, ни в процессе эксплуатации".

Тарифы на проезд по канатке обещают сделать доступными, поездки можно будет оплачивать "Тройкой"

Предполагается, что проект интегрируют в городскую билетную систему, тарифы сделают доступными, проезд можно будет оплачивать "Тройкой". Прогнозируемый пассажиропоток - до 19 тысяч человек в сутки. Станции канатной дороги соединят со станциями метро наземными галереями.

"В России есть удачный опыт эксплуатации канатной дороги в качестве транспорта - она связывает Нижний Новгород и областной город Бор, проходя над Волгой, - говорит Кирилл Янков, председатель Союза пассажиров. - Там этот проект действительно востребован. Дорога между двумя станциями метро тоже будет востребована, хотя, возможно, стоит сделать дополнительные остановки на улице Свободы со стороны "Сходненской" и у Северного Речного вокзала со стороны "Речного вокзала". В любом случае этот проект технически понятнее монорельса, который совершенно убыточен".

В Нижнем Новгороде длина канатной дороги - 3,6 км. Сначала стоимость проезда была 50 рублей, в этом году подорожала до 100 рублей. За шесть лет работы по ней проехали более 10 млн человек. Янков добавляет, что стоимость проезда по "канатке" в Москве тоже не должна быть высокой, иначе это отпугнет пассажиров. В идеале нужно сравнять цену проезда с обычным общественным транспортом.