В Москве обсудят будущее пенсионной системы

Пенсионную систему ждут перемены. Правительство намерено обсудить пенсионную формулу и судьбу накопительной части пенсии. В этом призналась вице-премьер Татьяна Голикова в рамках Петербургского экономического форума. Новые контуры пенсионной системы планируется разработать в течение года. А эксперты начинают дискуссию уже сейчас.

30 мая в Москве пройдёт круглый стол "Будущее пенсионного рынка", который организует рейтинговое агентство RAEX (Эксперт РА) при поддержке Национальной ассоциации пенсионных фондов (НАПФ). В его рамках будет обсуждаться влияние ключевых новаций регулирующих органов на рынок НПФ. Участие в мероприятии примут более 80 специалистов - представители регулятора, саморегулируемых организаций, крупнейших негосударственных пенсионных фондов и управляющих компаний.

RAEX представит исследование по итогам прошлого года и прогнозам развития российского пенсионного рынка на ближайшие годы. В процессе круглого стола состоится интерактивный опрос участников рынка.

В процессе мероприятия обсудят вопросы санации банков, издержек и последствий для НПФ, что нужно фондам, чтобы пройти старее-тесты качества активов, каковы новые требования по размещению средств пенсионных резервов, как сделать процедуру перехода клиентов между фондами максимально прозрачной.

Проект RAEX (Эксперт РА) , включающий в себя аналитические исследования на парке пенсионного обеспечения и проведение круглых столов по будущего пенсионного рынка работает с 2008 года. В 2013 году центральными темами проекта стали необходимость сохранения ОПС и стимулы для развития НПО. В 2014 году обсуждались возможности фондов по выполнению новых требований единого регулятора в лице ЦБ. В ходе последнего круглого стола вырабатывались единые подходы участников рынка к очередному витку реформы в виде концепции индивидуального пенсионного капитала. В рамках проекта удалось вовлечь в содержательную конструктивную дискуссию лидеров пенсионного рынка России и представителей профильных госорганов.