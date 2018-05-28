В Москве откроется фестиваль анимации и развлечений "Мультимир"

В столице 30 мая стартует крупнейший фестиваль анимации и развлечений "Мультимир". Он приурочен ко Дню защиты детей и потому, в первую очередь, детей, а потом уже и взрослых в 75-м павильоне ВДНХ ждут премьеры мультфильмов и уже знакомые и любимые мультперсонажи, настоящий пляж, огромный батут, гигантская песочница и, конечно же, 500 эскимо.

В фестивале-2018 примут участие более 100 компаний: анимационные студии, телеканалы, производители детских товаров и услуг. Главные роли на мероприятии будут отведены российским анимационным студиям и детским телеканалам.

Канал "Мульт" приведет на фестивальную площадку кумиров наших детей: Лео и Тига, Аркадия Паровозова, ми-ми-мишек Кешу и Тучку. Здесь для малышей приготовлена масса развлечений - детская горка, бассейн из шариков, пинбол и боулинг. Так что позаботьтесь заранее о свободной памяти смартфона, в яркой фотозоне она вам пригодится! Также "Мульт" создаст на своей площадке оазис лета, где можно будет отдохнуть на шезлонгах за просмотром мультсериалов вместе с виртуальными мультгероями: Кешей, Тучкой, Лисичкой, Варей, Снежкой, Машей и многими другими.

На главной сцене фестиваля "Мультимир" телеканал "Мама" проведет финал своего кулинарного конкурса "СуперМапа". Будет жарко!

Свой 15-й день рождения на площадке фестиваля отпразднует один из самых популярных сериалов для взрослых и детей "Смешарики". В честь этого события на главной сцене фестиваля состоится большой концерт: композиторы проекта Марина Ланда и Сергей Васильев вместе с музыкальным театром детей "Радуга" исполнят "От винта!", "Баламут", "Марафонец" и другие суперхиты из сериала.

Какой же мульфестиваль без фиксиков? На площадке компании "Аэроплан" с утра до ночи будут звучать "фиксипелки" и бродить рассудительные персонажи сериала, у которого в России тысячи фанатов. Здесь гостей фестиваля научат правильно показывать знак "Тыдыщ!".

Компания "Волшебный мир" представит на фестивале огромную скульптуру из пушистого пластилина Plush. На площадке LEGO можно будет познакомиться с защитниками города Ниндзяго (Ninjago), для фанатов техники и механики тут будет функционировать робостанция. "Наукомания" представит интерактивные химические- и крио-шоу с жидким азотом, а также представление "Невероятная физика и химия".

И это только малая часть большого шоу "Мультимир". На главной сцене все пять дней с утра до вечера будет идти концерт с участием лучших детских музыкальных коллективов России. Тем, кто хочет сразу задать каникулам высокий темп, стоит заглянуть на этот фестиваль.