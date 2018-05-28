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28.05.2018 21:30
Рубрика: Общество
Проект: В регионах

В Москве провели первую в РФ нейрохирургическую операцию с участием робота

Текст: Любовь Проценко

В столичном НИИ скорой помощи им. Н.В. Склифосовского впервые в России прошла нейрохирургическая операция с использованием робота.

Фото: Юлия Потапова
В Кузбассе пациенту сделали уникальную операцию

Провели ее 37-летнему пациенту со сложной локализацией опухоли глубинных отделов головного мозга. "Операция прошла успешно и длилась менее часа, - сообщили "РГ" в пресс-службе департамента здравоохранения Москвы. - Из-за расположения опухоли провести точную диагностику традиционным методом магнитно-резонансной томографии оказалось невозможным, поэтому специалисты решились на наименее травматичную операцию для получения образца ткани для дальнейшего исследования и определения тактики лечения.

- Особенность хирургического робота - высокая точность операции, низкая травматичность и безопасность. Совместно с другими методами он позволяет достичь очень тонких и малодостижимых образований головного мозга и взять образец,- прокомментировал Сергей Петриков, директор НИИ СП им. Н.В. Склифосовского. - По результатам анализа врачи определят дальнейшую тактику лечения пациента: химиотерапия или лучевая терапия. В будущем мы планируем проводить такие операции наряду с остальными в нашем институте.

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