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28.05.2018 20:45
Рубрика: Экономика
Проект: В регионах

Деньги под ногами

В Орле власти решили переложить плату за подвалы на жильцов
Текст: Денис Передельский ( "Российская газета", Орел)
Российская газета - Федеральный выпуск №7577 (114)
Администрация Орла начала проводить собрания с собственниками жилья в многоквартирных домах (МКД). Чиновники пытаются убедить горожан принять муниципальные подвалы в свою собственность. Если это произойдет, то платить за помещения придется жильцам.

По данным городского управления муниципального имущества и землепользования (УМИЗ), в муниципальной собственности находится 78 подвалов многоквартирных домов. Они включены в состав казны. Примерно половина из них пустует. Другими пользуются арендаторы. Однако ревизия показала, что платят они неаккуратно.

Фото: Максим Шеметов/ТАСС
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Муниципальные подвалы обходятся бюджету города более чем в пять миллионов рублей ежегодно. Мэрия платит за них управляющим компаниям (УК) по тарифам на содержание и текущий ремонт общего имущества МКД. "Подвалы следует рассматривать как общедомовое имущество и передать в собственность жильцов", - считает глава администрации Орла Александр Муромский.

Чиновники не скрывают, что инициатива продиктована финансовыми трудностями. Долг города превысил два миллиарда рублей. Однако без согласия горожан сделать это нельзя. А желающих приватизировать подвалы - нет. Горожане сопротивляются. Решение приведет к росту платы с жильцов. По словам зампредседателя областного общественного центра "ЖКХ-Контроль" Рафаила Исламгазина, она и без того нередко завышается. Около 11 процентов жалоб горожан связано именно с этим.

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