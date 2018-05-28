В Орле власти решили переложить плату за подвалы на жильцов

Администрация Орла начала проводить собрания с собственниками жилья в многоквартирных домах (МКД). Чиновники пытаются убедить горожан принять муниципальные подвалы в свою собственность. Если это произойдет, то платить за помещения придется жильцам.

По данным городского управления муниципального имущества и землепользования (УМИЗ), в муниципальной собственности находится 78 подвалов многоквартирных домов. Они включены в состав казны. Примерно половина из них пустует. Другими пользуются арендаторы. Однако ревизия показала, что платят они неаккуратно.

Муниципальные подвалы обходятся бюджету города более чем в пять миллионов рублей ежегодно. Мэрия платит за них управляющим компаниям (УК) по тарифам на содержание и текущий ремонт общего имущества МКД. "Подвалы следует рассматривать как общедомовое имущество и передать в собственность жильцов", - считает глава администрации Орла Александр Муромский.

Чиновники не скрывают, что инициатива продиктована финансовыми трудностями. Долг города превысил два миллиарда рублей. Однако без согласия горожан сделать это нельзя. А желающих приватизировать подвалы - нет. Горожане сопротивляются. Решение приведет к росту платы с жильцов. По словам зампредседателя областного общественного центра "ЖКХ-Контроль" Рафаила Исламгазина, она и без того нередко завышается. Около 11 процентов жалоб горожан связано именно с этим.