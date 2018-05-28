В регионе появился новый вид мошенничества. Неизвестные ходят по домам и представляются сотрудниками энергокомпании, после чего "проверяют" приборы учета, ломают их и требуют плату за установку нового счетчика.

Как сообщили в компании "Орловский энергосбыт", растет поток жалоб на замену счетчиков. Орловцы считают, что это делают энергетики. Однако оказалось, что это новый вид мошенничества. Действуют злоумышленники по одному сценарию. Представляются сотрудниками энергоконтроля и требуют показать счетчик для проверки. Бдительные граждане просят удостоверение и наряд, что заставляет визитеров ретироваться. Но некоторые верят и впускают незваных гостей. Те осматривают счетчик, заявляют о неисправности и настаивают на немедленной замене.

- В большинстве случаев оснований для этого нет, - рассказали в пресс-службе "Орловского энергосбыта". - Приборы учета соответствуют классу точности, у них не истек межповерочный интервал и сохранены пломбы.

Замененные счетчики оказались исправными. Это подтвердила экспертиза. Неизвестные берут напором и действуют нагло. Например, в райцентре Покровское местный житель отказался от немедленной замены счетчика. Тогда "энергетики" попросту сорвали пломбу и пригрозили штрафом. Домовладелец позвонил в энергокомпанию. На место прибыл официальный специалист. К тому моменту счетчик уже заменили, а с хозяина требовали 2800 рублей. Он платить отказался. Энергетик осмотрел "старый" прибор учета - он был выпущен в 2009 году, а его межповерочный интервал истекал только в 2025 году.

Испугавшись ответственности, визитеры вернули на место старый прибор учета. А пока энергетик устанавливал пломбы, скрылись в неизвестном направлении. В "Орловском энергосбыте" подчеркивают, что реальная плата за замену счетчика в несколько раз ниже той, которую требуют аферисты.

- Если пришедший настаивает на немедленной замене счетчика и требует сразу оплатить услуги, следует обратиться в полицию, - советует директор по реализации электроэнергии и мощности "Орловского энергосбыта" Александр Москвитин. - Сорванная пломба основанием для замены счетчика не является. В этом случае надо позвонить в энергокомпанию. После проверки будет произведена повторная опломбировка.

В Покровском менять счетчик не хотели. Тогда "энергетики" сорвали пломбу и пригрозили штрафом

Энергетики призвали орловцев ни в коем случае сразу не соглашаться на замену прибора учета. Ведь этим трюком пользуются не только мошенники, но и недобросовестные коммерческие компании, которые пытаются навязать свои услуги и продать товар по цене выше рыночной. Правовую оценку действия "сотрудников энергоконтроля" дадут правоохранители.

Ранее в Орле подобным образом действовали менеджеры "газовой службы". Они ходили по квартирам и предлагали приобрести увлажнители воздуха, выдавая их за газоанализаторы. Работали по найму у ИП. На днях одного из менеджеров осудили за мошенничество. Его жертвами стали старики и инвалиды. Лжегазовик приговорен к пяти годам колонии строгого режима.