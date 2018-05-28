Подмосковье энергично избавляется от ветхого и аварийного жилья. Только в этом году 5,8 тысячи жителей непригодных к проживанию домов отпразднуют новоселье. "Планируем расселить 2,3 тысячи аварийных жилых помещений общей площадью более 91 тысячи квадратных метров", - сообщил министр строительного комплекса Московской области Руслан Тагиев.

Он добавил, что в 2018 году в программе переселения граждан из аварийного жилья участвуют 42 муниципалитета. Все они уже оформили исходно-разрешительную документацию, многие приступили к строительству, некоторые его завершают, а пять домов уже получили разрешения на ввод в эксплуатацию.

Напомню, Подмосковье реализует уже вторую крупную программу по расселению аварийного жилья. Первую, на которую федеральные власти отвели регионам пять лет - с 2013 по 2017 год, - область выполнила с опережением почти на два года. Тогда в новые дома из 230 тысяч квадратов жилья, признанного аварийным на 1 января 2012 года, переехали почти 15 тысяч человек. Нынешнюю программу, рассчитанную на 2016-2019 годы, область утвердила самой первой из всех регионов страны. И также намерена выполнить ее с опережением сроков.

В прошлом году в регионе снесли 32,5 тысячи квадратов аварийки, новоселье справили более 1,9 тысячи человек. А всего по новой программе до конца 2019 года покинуть ветхие стены должны 16 196 человек, проживающих в домах, признанных аварийными до 1 января 2015 года. Под снос пойдет более 260 тысяч квадратных метров аварийки в 62 муниципалитетах региона. Причем, как заявлял ранее губернатор Подмосковья Андрей Воробьев, ломать будут прежде всего бараки. Это, как правило, двухэтажные шлакоблочные или деревянные дома с деревянными перекрытиями и зачастую уличными удобствами. А вообще проведенная несколько лет назад ревизия показала, что в подмосковных бараках живут почти 200 тысяч человек - это, по сути, не самый маленький областной город. И пока власти расселяют бараки 50-х годов постройки, к категории аварийных подходят дома уже 60-х годов - примерно по 20-30 тысяч квадратов в год.

Возможности у областных муниципалитетов, как и объем строительства, ведущегося в них, разные. Власти стараются предоставлять переселенцам дома в новостройках, но жители с пониманием относятся и к тому, что иногда им предлагают вторичное жилье. Но зато это жилье может быть чуть больше по площади.

Программу по расселению аварийного жилья область намерена выполнить с опережением

На расселение аварийного жилья в этом году Подмосковье планирует потратить 4,2 миллиарда рублей. Программа реализуется на принципах софинансирования - большую часть денег дает область, определенный процент вносят муниципалитеты, а примерно треть от итоговой суммы выделяет регионам федеральный Фонд содействия реформированию ЖКХ.

Стимулируя выполнение графика расселения непригодных для жизни домов, в Московской области еще в 2015 году приняли региональный закон, по которому область взяла на себя обязательство возвращать фонду федеральную долю, если этот график нарушается или затягивается. В итоге от графика очень стараются не отставать, ведь каждый день просрочки обходится бюджету в пять тысяч рублей за каждую квартиру в аварийном доме.