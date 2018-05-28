Во время ЧМ-2018 по футболу аэроэкспресс будет ходить дольше

После нескольких матчей ЧМ-2018 в Москве продлят работу аэроэкспрессов к трем столичным аэропортам до 2-3 часов ночи.

Как сообщили "РГ" в пресс-службе компании, в ночь с 27 на 28 июня, с 3 на 4 и с 11 на 12 июля последний поезд от Белорусского вокзала отправится в 3:00, из Шереметьево - в 2:30. От Павелецкого вокзала последний экспресс отправится в Домодедово в 3:00, в обратном направлении - в 2:00. От Киевского вокзала самый поздний поезд отойдет в 2:30, из Внуково в Москву - в 2:00.

В компании считают, что на эти дни придется пиковая нагрузка, в связи с чем было принято решение о продлении работы аэроэлектрички. В дни остальных матчей аэроэкспресс будет работать как обычно.