Для участников Китайско-Российского ЭКСПО таможня вводит спецрежим

Харбинская таможня Китая и Уральское таможенное управление ФТС России провели семинар по вопросам таможенного оформления и контроля для участников V Китайско-Российского ЭКСПО.

Таможни Харбина и Урала, а также Хэйлунцзянское бюро по делам выставок и конференций совместно создают "удобный проход" для ускорения оформления экспонатов.

Главные таможенные управления двух стран согласились, что на границе должен действовать механизм сотрудничества, предусматривающий режим "одного окна" и специальный проход для контроля экспонатов, чтобы оптимизировать контрольно-пропускные процедуры и ускорить таможенное оформление предметов и товаров, необходимых для оформления экспозиций.

V Китайско-Российское ЭКСПО пройдет в Екатеринбурге с 9 по 12 июля 2018 года.